Повідомляє 24 Канал з посиланням на yahoo. Найбільше живого спілкування уникають представники покоління Z.

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Чому офісні розмови зникають

Офісні розмови поступово відходить у минуле, адже молоді працівники почуваються комфортніше, спілкуючись онлайн. Це підтверджує дослідження, проведене серед 2000 працюючих дорослих.

Згідно з результатами опитування, 74% людей відчувають труднощі з невимушеними розмовами на кухні або в ліфті. Близько 48% зізнаються, що навіть перебуваючи поруч із колегою, віддають перевагу листуванню у WhatsApp, Teams або через електронну пошту.

Особливо помітний цей тренд серед молоді: 40% представників покоління Z заявили, що їм зручніше спілкуватися онлайн, тоді як серед міленіалів таких 33%, а серед покоління X – лише 24%.

Працівники в офісі стали менше спілкуватися / Фото Unsplash

Чому молоді важко вести розмови наживо

Дослідження показало, що багато молодих людей сприймають офісні розмови як "вивчення нової мови". Через звикання до дистанційної роботи вони просто не мають достатньої практики у живих розмовах.

Цікаво, що 27% опитаних співчувають новачкам, які ніколи не опановували мистецтво офісних розмов. Особливо ця думка поширена серед покоління Z, де так вважає 41% респондентів віком до 28 років.

Також з'ясувалося, що 28% офісних працівників уникають кухні, щоб не довелося ні з ким говорити. А 13% тих, хто туди заходить, ставлять їжу в мікрохвильовку і йдуть, аби не заводити розмову з колегами.

Молоді важко вести розмови наживо / Фото Unsplash

Як офісні розмови впливають на продуктивність

Попри те, що багато людей уникають розмов у колективі, 38% опитаних визнають, що особисте спілкування позитивно впливає на їхній настрій і самопочуття, а також викликає почуття розслабленості, радості та впевненості після приємної розмови.

Також більшість респондентів вважають, що офісні бесіди покращують комунікацію (51%), сприяють щасливій робочій атмосфері (49%) і підвищують моральний дух у компанії (48%).

Це пояснюється тим, що завдяки таким розмовам ми краще пізнаємо одне одного (59%), стаємо більш упевненими (48%), а також просто швидше отримуємо відповіді на свої питання (47%).

У 2025 році 22% працівників планують більше спілкуватися наживо – і ця тенденція особливо помітна серед молодих спеціалістів.

Розмови в офісі мають позитивний вплив / Фото Unsplash