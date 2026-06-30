Неочікуваний перелік: психологиня назвала 4 теми, які не можна обговорювати з дітьми

У соцмережах регулярно з'являються дискусії про межі у стосунках між батьками та дорослими дітьми. Особливо гостро користувачі реагують на теми, які стосуються особистих розмов у сім’ї та комфорту в таких взаєминах.

У Threads набрав популярності допис сімейної психотерапевтки Марії Шинкарук, яка назвала чотири теми, що, на її думку, батькам не варто обговорювати з дітьми, навіть якщо ті давно стали дорослими.

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Які табу в темах з дітьми?

За словами авторки, першою табуйованою темою є деталі інтимного життя батьків. Вона вважає, що дитина не повинна ставати "контейнером" для подібних історій, адже це порушує психологічні кордони та викликає відчуття сорому й дискомфорту.

Другий пункт стосується критики іншого з батьків. Психотерапевтка пояснює, що дитина психологічно ототожнює себе з обома батьками, тому постійні негативні висловлювання на адресу мами чи тата можуть впливати на її самооцінку та створювати внутрішній конфлікт.

Також Марія Шинкарук радить не перетворювати дітей на слухачів фінансових скарг і докорів. На її думку, фрази на кшталт "ми все життя на тебе витратили" або постійні розмови про нестачу грошей можуть сформувати у людини почуття провини, яке зберігатиметься й у дорослому віці.

Четвертою темою стали сімейні конфлікти, у яких дитину просять обрати сторону або виступити суддею. Психотерапевтка зазначає, що така роль створює сильний емоційний тиск і змушує дитину відчувати відповідальність за проблеми, які мають вирішувати дорослі.

Коментарі під дописом психологині / скриншоти

Наприкінці допису авторка наголосила, що діти, незалежно від віку, не повинні виконувати роль психологів чи "рятівників" для своїх батьків.

Саме ця думка викликала найбільше дискусій у Threads: користувачі масово діляться історіями зі свого життя та сперечаються, де проходить межа між довірливими стосунками й порушенням особистих кордонів.