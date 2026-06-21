Мало хто здогадується, що насправді цього космічного генія звали зовсім не Юрій Кондратюк, за даними Українського інституту національної пам'яті.

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Як насправді звали Кондратюка?

У науковому світі його знають як Юрія Кондратюка – генія, чию теоретичну схему польоту американське агентство NASA використало для легендарної місії "Apollo-11". Проте за цим визнанням ховається драматична таємниця: вчений понад пів століття залишався засекреченим, а його справжнє ім'я тримали в суворому секреті через загрозу радянських репресій.

Юрій Кондратюк насправді народився Олександром Шаргеєм.

Усе почалося в 1921 році. Щоб не потрапити під розстріл більшовиків за службу в Білій армії, 24-річний Олександр інсценував свою "невидимість".

Мачуха знайшла йому документи реального студента Юрія Кондратюка, який щойно помер від туберкульозу. Так полтавський хлопець назавжди змінив паспорт, але не свій геніальний мозок.

Олександр Шаргей / Київська організація ветеранів Ракетних та космічних військ

Як українець допоміг США дістатися Місяця?

Переховуючись по закинутих станціях, новоспечений Кондратюк на звичайних аркушах розрахував схему польоту на Місяць. Він вигадав геніальний трюк: не садити весь гігантський корабель на Місяць, а залишити його на орбіті, відправивши вниз лише маленький модуль.

Тоді над цим сміялися, а вчений тим часом будував найбільший у світі дерев'яний елеватор без жодного цвяха (за що радянська влада його, звісно ж, ледь не посадила, назвавши це "диверсією").

Справжній шок стався у 1969 році. Американське агентство NASA бере розрахунки нашого хлопця, називає їх "трасою Кондратюка" і саме за цією схемою успішно висаджує Ніла Армстронга на Місяць.

Перша людина на Місяці / NASA

Керівники місії Apollo потім відверто зізналися: без схем українця американці просто не долетіли б.

Сам Шаргей-Кондратюк до цього тріумфу не дожив – він зник безвісти на фронтах Другої світової. Але його космічний пранк над системою вписав українське ім'я в історію Всесвіту назавжди.