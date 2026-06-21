Мало кто догадывается, что на самом деле этого космического гения звали вовсе не Юрий Кондратюк, согласно данным Украинского института национальной памяти.

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Как на самом деле звали Кондратюка?

В научном мире его знают как Юрия Кондратюка – гения, чью теоретическую схему полета американское агентство NASA использовало для легендарной миссии "Аполлон-11". Однако за этим признанием скрывается драматическая тайна: ученый более полувека оставался засекреченным, а его настоящее имя держали в строгом секрете из-за угрозы советских репрессий.

Юрий Кондратюк на самом деле родился Александром Шаргеем.

Все началось в 1921 году. Чтобы не попасть под расстрел большевиков за службу в Белой армии, 24-летний Александр инсценировал свою "невидимость".

Мачеха нашла ему документы настоящего студента Юрия Кондратюка, который только что умер от туберкулёза. Так полтавский парень навсегда сменил паспорт, но не свой гениальный ум.

Александр Шаргей / Киевская организация ветеранов Ракетных и космических войск

Как украинец помог США добраться до Луны?

Укрываясь на заброшенных станциях, новоиспечённый Кондратюк на обычных листах бумаги рассчитал схему полёта на Луну. Он придумал гениальный трюк: не сажать весь гигантский корабль на Луну, а оставить его на орбите, отправив вниз лишь маленький модуль.

Тогда над этим смеялись, а учёный тем временем строил самый большой в мире деревянный элеватор без единого гвоздя (за что советская власть его, конечно же, чуть ли не посадила, назвав это "диверсией").

Настоящий шок произошёл в 1969 году. Американское агентство NASA взяло расчёты нашего парня, назвало их "трассой Кондратюка" и именно по этой схеме успешно высадило Нила Армстронга на Луну.

Первый человек на Луне / NASA

Руководители миссии "Аполлон" позже откровенно признались: без схем украинца американцы просто не долетели бы.

Сам Шаргей-Кондратюк до этого триумфа не дожил – он пропал без вести на фронтах Второй мировой войны. Но его космический розыгрыш над системой навсегда вписал украинское имя в историю Вселенной.