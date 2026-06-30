В Threads набрал популярность пост семейного психотерапевта Марии Шинкарук, которая назвала четыре темы, которые, по её мнению, родителям не стоит обсуждать с детьми, даже если те давно стали взрослыми.

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Какие табу существуют в разговорах с детьми?

По словам автора, первой табуированной темой являются детали интимной жизни родителей. Она считает, что ребенок не должен становиться "контейнером" для подобных историй, ведь это нарушает психологические границы и вызывает чувство стыда и дискомфорта.

Второй пункт касается критики одного из родителей. Психотерапевт объясняет, что ребенок психологически отождествляет себя с обоими родителями, поэтому постоянные негативные высказывания в адрес мамы или папы могут влиять на его самооценку и создавать внутренний конфликт.

Также Мария Шинкарук советует не превращать детей в слушателей финансовых жалоб и упреков. По её мнению, фразы вроде "мы всю жизнь на тебя потратили" или постоянные разговоры о нехватке денег могут сформировать у человека чувство вины, которое сохранится и во взрослом возрасте.

Четвертой темой стали семейные конфликты, в которых ребенка просят выбрать сторону или выступить в роли судьи. Психотерапевт отмечает, что такая роль создает сильное эмоциональное давление и заставляет ребенка чувствовать ответственность за проблемы, которые должны решать взрослые.

Комментарии под постом психолога / скриншоты

В конце поста автор подчеркнула, что дети, независимо от возраста, не должны выполнять роль психологов или "спасителей" для своих родителей.

Именно эта мысль вызвала наибольшие дискуссии в Threads: пользователи массово делятся историями из своей жизни и спорят, где проходит грань между доверительными отношениями и нарушением личных границ.