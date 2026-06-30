У Threads набрав популярності допис сімейної психотерапевтки Марії Шинкарук, яка назвала чотири теми, що, на її думку, батькам не варто обговорювати з дітьми, навіть якщо ті давно стали дорослими.
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Які табу в темах з дітьми?
За словами авторки, першою табуйованою темою є деталі інтимного життя батьків. Вона вважає, що дитина не повинна ставати "контейнером" для подібних історій, адже це порушує психологічні кордони та викликає відчуття сорому й дискомфорту.
Другий пункт стосується критики іншого з батьків. Психотерапевтка пояснює, що дитина психологічно ототожнює себе з обома батьками, тому постійні негативні висловлювання на адресу мами чи тата можуть впливати на її самооцінку та створювати внутрішній конфлікт.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Також Марія Шинкарук радить не перетворювати дітей на слухачів фінансових скарг і докорів. На її думку, фрази на кшталт "ми все життя на тебе витратили" або постійні розмови про нестачу грошей можуть сформувати у людини почуття провини, яке зберігатиметься й у дорослому віці.
Четвертою темою стали сімейні конфлікти, у яких дитину просять обрати сторону або виступити суддею. Психотерапевтка зазначає, що така роль створює сильний емоційний тиск і змушує дитину відчувати відповідальність за проблеми, які мають вирішувати дорослі.
Коментарі під дописом психологині / скриншоти
Наприкінці допису авторка наголосила, що діти, незалежно від віку, не повинні виконувати роль психологів чи "рятівників" для своїх батьків.
Саме ця думка викликала найбільше дискусій у Threads: користувачі масово діляться історіями зі свого життя та сперечаються, де проходить межа між довірливими стосунками й порушенням особистих кордонів.