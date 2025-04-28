"Знищення Риму близько": що відомо про пророцтво Малахія і чому його так бояться

Уже 7 травня у Ватикані розпочнеться конклав, де обиратимуть 267-го Папу Римського – наступника Франциска. Проте чималу кількість вірян лякає пророцтво святого Малахія.

Річ у тім, що так зване пророцтво містить короткі фрази з описами кожного наступного понтифіка, однак останній передбачений Папа Франциск помер 21 квітня 2025 року. Що це за пророцтво, чому його бояться і чи варто в нього вірити – розповідає 24 Канал.

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Як виглядає пророцтво

У пророцтві святого Малахія, котрий жив в ХІІ столітті, є 108 коротких фраз латиною, які описують пап та антипап – тобто тих, хто називав себе Папою і частина Церкви його таким визнавала, але в офіційний перелік понтифіків вони не включені.

Наприклад, пророцтво про Івана Павла ІІ звучало як "Від сонячного затемнення". Понтифік справді народився у день часткового сонячного затемнення, а в день його похорону повне затемнення спостерігали в Тихому океані.

За цим пророцтвом Франциск – останній Папа Римський, так званий Петро Римлянин, за якого Рим буде знищений.

Під час останніх гонінь Святої Римської Церкви посяде Петро Римлянин, котрий буде пасти овець серед безлічі мук; по завершені чого місто семи пагорбів буде знищене, і Суддя страшний буде судити народ свій. Кінець,

– йдеться у пророцтві.



Папа Франциск / Фото Getty Images

Цікаво, що це пророцтво є однією з причин, чому римські папи не обирають собі ім'я Петро. Першим і єдиним папою з цим іменем був апостол Петро.

Що не так з пророцтвом

Річ у тім, що вперше про пророцтво світ дізнався лише у 1595 році, коли його опублікував історик Арно де Віон. Жоден із сучасників святого Малахія не згадував про його пророцтво і жодні джерела не згадують про нього до де Віона.

Крім того, пророцтва до 1595 року є більше конкретними і точними, а ось ті, що опісля – дещо розмиті і сенси не очевидні. Тобто якщо не знати, що в день народження Кароля Войтили в Індійському океані було часткове сонячне затемнення, то пророцтво про нього звучить незрозуміло.

Багато істориків схиляються до того, що пророцтво є фальшивкою та було створене для того, аби впливати на конклав і вибори наступних Пап. Через розмитість пророцтва ті чи інші кардинали могли стверджувати, що святий Малахія писав саме про них.

Зараз прихильники пророцтва шукають у біографії Франциска ім'я Петро, аби підтвердити теорію, що він і є Петром Римлянином. Та цікаво, що обрання наступного Папи не буде аргументом проти проротства для тих, хто вірить у нього – є теорії про те, що між пророкованим Бенедиктом XVI та Петром Римлянином має бути ще кілька пап, але ось скільки – невідомо.