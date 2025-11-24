Іграшки на ялинку з символами Голодомору: чому український бренд BEVZA вляпався в скандал

Бренд BEVZA випустив серію іграшок на ялинку під назвою "П'ять колосків". Саме таку назву в народі має закон, ухвалений керівництвом СРСР у серпні 1932 року, що призвів до Голодомору – геноциду українського народу.

Скандал, який розгорівся довкола цих іграшок змусив бренд прибрати їх з продажу. Чому українці критикують бренд BEVZA – розповість 24 Канал з посиланням на маркетологиню Софію Дудчак.

У чому головна проблема іграшок з символами Голодомору?

Софія Дудчак, яка працює з українськими та іноземними брендами, зауважила, що суспільна реакція була очікуваною, адже BEVZA використали у своїй кампанії символ, який має травматичний зміст і зробили його комерційним декором.

Згорілий колосок – це не про незламність. Це трагедія, смерть, голод, репресії. Колосок в 1930-х – не естетичний елемент. Це був маркер виживання, за який могли вбити. Перетворити це на "сувенір для свят" = тривіалізація геноциду,

– підкреслила маркетологиня.

Також Дудчак зауважила, що поєднання контексту смерті та лиха з новорічними святами є провалом. А ще маркетологиня підкреслила, що ніде у світі не створюють комерційний продукт з трагедій.



Ці прикраси з'явилися у продажу якраз напередодні Дня пам'яті жертв Голодоморів / Скриншот

Крім того, маркетологиня розкритикувала і саму комунікацію бренду.

У будь-якому проекті, який торкається складних сенсів, є базовий чекліст: консультація істориків, консультація етичних експертів, аналіз культурної чутливості, тестування реакції ком’юніті, оцінка ризиків, правильний тон, момент, позиціонування. Таке враження, що не було зроблено нічого з цього,

– каже Дудчак.

Як на скандал відреагував музей Голодомору?

Виконувачка обов'язків директора музею Голодомору-геноциду Леся Гасиджак також відреагувала на скандал щодо ялинкових прикрас. Вона нагадала, що так званий закон "Про п'ять колосків" був трагедією в українській історії, адже він прирікав на смерть кожного, хто хотів урятуватися від голодної смерті.

Люди добрі, що з вами? Невже ви живете настільки в іншій реальності? Невже ви бодай рамково не знаєте основу основ – історію цієї країни в якій живете, і невже словосполучення "5 колосків" не проявляється стійким образом у ваших головах? Ви справді повісите це на ялинку?

– підкреслила Леся Гасиджак.

Що треба знати про прикраси "П'ять колосків"?