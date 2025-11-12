Чому Раян Ґослінг носив собачий медальйон: причина доводить до сліз
- Раян Гослінг носив на публіці собачий медальйон, особливо часто він з'являвся з ним у 2017 році.
- Гослінг відомий своєю любов'ю до собак.
Канадський актор Раян Гослінг – кумир багатьох. 12 листопада 2025 року він відзначає своє 45–річчя. Гослінг – багатогнанна особистість і деякі факти про нього, на перший погляд, звучать як вигадка.
Адже актор певний час носив на публіці собачий медальйон. Проте це не просто так. Чому Раян Гослінг носив цей медальйон – розповість 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
Цікаво Легенда, яку знає весь світ: названо найпопулярнішу людину усіх часів
Чому Раян Гослінг носив собачий медальйон?
Раян Гослінг дуже любить собак. У нього був улюбленець Джордж, породи тер'єр. У 2013 році Гослінг назвав собаку "любов'ю всього свого життя".
Зазвичай я беру його всюди, у мене є спеціальні документи, щоб він міг подорожувати зі мною, куди б я не йшов. Чи можемо ми просто поговорити про Джорджа,
– казав Гослінг в одному з інтерв'ю.
Актор не любив говорити про особисте життя, але про тер'єра – залюбки. Однак у грудні 2016 року 17-річний Джордж захворів. Ветеринари не змогли його врятувати і собака помер.
На згадку про свого улюбленця, Гослінг тривалий час виходив на публіку з медальйоном Джорджа на шиї.
Раян Гослінг з медальйоном Джорджа на шиї / Фото Getty Images
Як пише видання People, Раян Гослінг разом з коханою Євою Мендес завів нового улюбленця у 2016 році – у зірковій родині з'явився доберман Лучо.
Як розчулив мережу Ілларіон Павлюк?
Відомі люди часто змушують своїх фанатів плакати, хоч часто це відбувається випадково. Наприклад, нещодавно у соцмережі Threads зареєструвався Ілларіон Павлюк і свій перший допис він присвятив дружині Світлані з нагоди 20-ї річниці знайомства.
Через військову службу Павлюк зараз перебуває на Донеччині, тому він записав своїй коханій вірш.
Користувачі мережі в коментарях кажуть, що не стримували сліз, адже це дуже щемко і прекрасно.