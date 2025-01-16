Китайська "червона книга" захоплює світ: що відомо про нову соцмережу, яка може замінити TikTok

На тлі того, що у США з 19 січня набуває чинності закон про заборону TikTok, у світі набирає популярності нова соціальна мережа. Це також китайський застосунок, який ще називають аналогом Instagram.

Мова йде про платформу, яка в Китаї відома як Xiaohongshu, а у світі – RedNote. Чому цей застосунок набирає популярності та чи не є загрозливим – розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про RedNote

За останні кілька тижнів щонайменше 700 тисяч активних користувачів TikTok перейшли у платформу RedNote на знак протесту проти заборони застосунку в США. Відповідний закон набирає чинності 19 січня і до цього часу TikTok може продати американський підрозділ тамтешньому бізнесу або ж його можуть заблокувати.

Зараз застосунок RedNote став найпопулярнішим в американському сегменті, люди масового завантажують його. Цю тенденцію підхоплюють і люди з інших країн, які слідом за улюбленими блогерами переходять на нову платформу.

На платформі навіть з'явився чат "TikTok Refugees" ("Біженці з TikTok"), де зібралися близько 50 тисяч користувачів.

Цікаво, що назва RedNote, тобто "червона книга" походить від збірника цитат колишнього очільника комуністичної партії Китаю та правителя країни Мао Цзедуна, який так і називають – "Маленька червона книга".

"Маленька червона книга" Цзедуна на пропагандистських плакатах в Китаї / Фото Ebay

Його інтерфейс відрізняється від TikTok або Instagram тим, що він відображає кілька публікацій — відео, фотографії або довгі тексти — одночасно. Користувачі можуть брати участь в обговореннях, ділитися своїми постами, дзвонити один одному і купувати продукти. У 2023 році платформу щомісяця відвідували близько 300 мільйонів користувачів.

Застосунок був створений ще у 2013 році Мірандою Ку, який зараз є президентом компанії, та Чарлвіном Мао, який є генеральним директором. Різкий інтерес до їхнього застосунку застав компанію зненацька і зараз доводиться в турборежимі працювати над англійським інтерфейсом та перекладом з китайської. Однак компанія бажає скористатися раптовою популярністю, щоб досягнути успіху на рівні TikTok.