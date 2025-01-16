Речь идет о платформе, которая в Китае известна как Xiaohongshu, а в мире – RedNote. Почему это приложение набирает популярность и не является ли угрожающим – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о RedNote

За последние несколько недель по меньшей мере 700 тысяч активных пользователей TikTok перешли в платформу RedNote в знак протеста против запрета приложения в США. Соответствующий закон вступает в силу 19 января и до этого времени TikTok может продать американское подразделение тамошнему бизнесу или же его могут заблокировать.

Сейчас приложение RedNote стало самым популярным в американском сегменте, люди массового загружают его. Эту тенденцию подхватывают и люди из других стран, которые вслед за любимыми блогерами переходят на новую платформу.

На платформе даже появился чат "TikTok Refugees" ("Беженцы из TikTok"), где собрались около 50 тысяч пользователей.

Интересно, что название RedNote, то есть "красная книга" происходит от сборника цитат бывшего главы коммунистической партии Китая и правителя страны Мао Цзэдуна, который так и называют – "Маленькая красная книга".

"Маленькая красная книга" Цзэдуна на пропагандистских плакатах в Китае / Фото Ebay

Его интерфейс отличается от TikTok или Instagram тем, что он отображает несколько публикаций - видео, фотографии или длинные тексты - одновременно. Пользователи могут участвовать в обсуждениях, делиться своими постами, звонить друг другу и покупать продукты. В 2023 году платформу ежемесячно посещали около 300 миллионов пользователей.

Приложение было создано еще в 2013 году Мирандой Ку, который сейчас является президентом компании, и Чарлвином Мао, который является генеральным директором. Резкий интерес к их приложению застал компанию врасплох и сейчас приходится в турборежиме работать над английским интерфейсом и переводом с китайского. Однако компания желает воспользоваться внезапной популярностью, чтобы достичь успеха на уровне TikTok.