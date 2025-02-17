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17 лютого, 20:34
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Netflix відкрив ресторан: там можна спробувати легендарні страви

Вікторія Кульженко
Основні тези
  • Netflix відкрив ресторан Netflix Bites у Лас-Вегасі, де пропонують страви, натхненні популярними фільмами та серіалами.
  • Ресторан працює в MGM Grand Hotel & Casino протягом року і пропонує страви, такі як Stranger Wings і коктейль "Love Is Blind".

Легендарна компанія Netflix робить улюблені серіали ще більш реальними та доступними. Вони відкрили власний заклад із цікавими стравами.

У Лас-Вегасі нещодавно відкрився ресторан Netflix Bites, де можна скуштувати страви, натхненні популярними фільмами та серіалами. Про це пише 24 Канал із посиланням на TechCrunch

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Що відомо про заклад

Netflix відкрив ресторан у Лас-Вегасі, що пропонує страви за мотивами його культових фільмів та серіалів. Ресторан працюватиме протягом року в MGM Grand Hotel & Casino.


Ресторан працюватиме якийсь час / Фото Netflix

Гості можуть насолодитися такими стравами:

  • Чай у стилі серіалу "Бріджертони".
  • Курячі крильця Stranger Wings, натхненні серіалом "Дивні дива".
  • Начос, приготовані, ніби рукою персонажа з "Венздей".
  • Торти, які можна прикрашати власноруч, як у шоу "Nailed It!".
  • Коктейль "Love Is Blind", де смаки змішуються випадковим чином.

Цей ресторан – не перший для Netflix. У 2023 році компанія відкривала подібний заклад у Лос-Анджелесі, але лише на місяць. А в 2025 році Netflix планує відкрити великі розважальні комплекси під назвою Netflix House у Далласі та Філадельфії, де будуть ресторани та магазини.