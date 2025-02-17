У Лас-Вегасі нещодавно відкрився ресторан Netflix Bites, де можна скуштувати страви, натхненні популярними фільмами та серіалами. Про це пише 24 Канал із посиланням на TechCrunch.

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Що відомо про заклад

Netflix відкрив ресторан у Лас-Вегасі, що пропонує страви за мотивами його культових фільмів та серіалів. Ресторан працюватиме протягом року в MGM Grand Hotel & Casino.



Ресторан працюватиме якийсь час / Фото Netflix

Гості можуть насолодитися такими стравами:

Чай у стилі серіалу "Бріджертони".

Курячі крильця Stranger Wings, натхненні серіалом "Дивні дива".

Начос, приготовані, ніби рукою персонажа з "Венздей".

Торти, які можна прикрашати власноруч, як у шоу "Nailed It!".

Коктейль "Love Is Blind", де смаки змішуються випадковим чином.

Цей ресторан – не перший для Netflix. У 2023 році компанія відкривала подібний заклад у Лос-Анджелесі, але лише на місяць. А в 2025 році Netflix планує відкрити великі розважальні комплекси під назвою Netflix House у Далласі та Філадельфії, де будуть ресторани та магазини.