В Лас-Вегасе недавно открылся ресторан Netflix Bites, где можно попробовать блюда, вдохновленные популярными фильмами и сериалами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Что известно о заведении

Netflix открыл ресторан в Лас-Вегасе, предлагающий блюда по мотивам его культовых фильмов и сериалов. Ресторан будет работать в течение года в MGM Grand Hotel & Casino.



Ресторан будет работать некоторое время / Фото Netflix

Гости могут насладиться такими блюдами:

Чай в стиле сериала "Бриджертоны".

Куриные крылышки Stranger Wings, вдохновленные сериалом "Очень странные дела".

Начос, приготовленные, будто рукой персонажа из "Венздей".

Торты, которые можно украшать собственноручно, как в шоу "Nailed It!".

Коктейль "Love Is Blind", где вкусы смешиваются случайным образом.

Этот ресторан – не первый для Netflix. В 2023 году компания открывала подобное заведение в Лос-Анджелесе, но только на месяц. А в 2025 году Netflix планирует открыть большие развлекательные комплексы под названием Netflix House в Далласе и Филадельфии, где будут рестораны и магазины.