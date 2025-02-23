Цей рецепт підірве ваші смакові рецепти: як приготувати хрумку картоплю із соусом

Картопля – це один з найбільш поширених гарнірів у світі та особливо популярний в Україні. Картопля смачна, поживна та надзвичайно універсальна, оскільки з неї можна приготувати безліч різних страв.

Кулінари пропонують безліч рецептів запеченої картоплі, однак є один, який заслуговує чи не найбільше уваги, пише 24 Канал. Цікавий варіант приготування картоплі запропонував кулінар Роман Ємець.

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Кулінар поділився нестандартним рецептом запеченої картоплі

Чищену картоплю потрібно нарізати на кубики, після чого засипати у киплячу воду та додати столову ложку солі. Картоплю слід готувати на середньому нагріві 15 хвилин.

Поки картопля вариться є час, щоб приготувати соус. Потрібно змішати разом нарізану петрушку та кріп та дрібно натерті два зубчики часнику. До суміші додати дрібку солі, оливкову олію, суміш перцю та пів столової ложки зернової гірчиці, після чого перемішати.

Як запекти картоплю: дивіться відео

Після цього пересипаємо картоплю на друшляк та залишаємо її без води на 10 хвилин.

Завдяки такому методу картопля підсохне на поверхні, це допоможе краще триматись спеціям та зробить неймовірно хрумку скоринку при запіканні,

– стверджує кулінар.

Далі, як розповів Роман Ємець, до картоплі додаємо олію, суміш перцю та копчену паприку й перемішуємо. Висипаємо картоплю на деко рівномірним шаром та запікаємо при 180 градусах протягом 15 – 20 хвилин.

Коли картопля запечеться, то її слід додати до соусу та перемішати.