І знову без росіян не обійшлось: яку музику слухали українці в перший тиждень квітня

У перший тиждень квітня музичні вподобання українців дещо змінилися, якщо порівнювати з ідентичним періодом у квітні. У більшості на території України слухають українських виконавців, однак у рейтингах залишається чимало росіян.

Найпопулярнішими музичними сервісами залишаються Spotify, YouTube Music та ‎Apple Music. Що ж слухають українці на цих платформах проаналізував 24 Канал.

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Яку музику слухають українці в Apple Music

На сервісі Apple Music у топ-10 найбільш популярних пісень входять відразу десятеро українських виконавців і жодного російського. Рейтинг найкращих очолює пісня "Мужчина" Олени Омаргалієвої.

У десятці найкращих залишаються пісня Abracadabra та "Ау ау" у виконанні Lady Gaga й Саша Нова, Адам відповідно.

Цікаво, що в трійку найпопулярніших потрапила пісня "Зцапала-злапала" у виконанні "Бумбокс".



Яку музику слухають українці в Apple Music / Скриншот

Що українці слухають в YouTube Music

На YouTube Music у десятці найбільш популярних пісень також не знайшлося місця для росіян. Другий місяць поспіль рейтинг очолює Parfeniuk з піснею "Врубай".

Також місце в топ-10 зберігають Abracadabra у виконанні Lady Gaga, "Кульбаби" Тоні Матвієнко та "Барабани" Артема Пивоварова і Klavdia Petrivna.

Водночас несподівано на другий рядок піднялася пісня "Тебе це не стосується" у виконанні paashee.



Що українці слухають в YouTube Music / Скриншот

Українці продовжують слухати російське на Spotify

На жаль, не надто приємний рейтинг найпопулярніших пісень на сервісі Spotify, де вже звично популярні російські виконавці. У трійці найкращих відразу дві російські пісні виконавця madk1d.

Однак є привід і для оптимізму, оскільки в порівнянні з березнем у топ-10 всього лиш одна пісня Моргенштерна, коли місяць тому їх було аж чотири.

Також слід відзначити, що на Spotify часто слухають "Зцапала-злапала" у виконанні "Бумбокс".



Українці продовжують слухати російське на Spotify / Скриншот