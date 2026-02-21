Творець львівського пива й нафтовий магнат: історія Роберта Домса, який змінив Галичину
- Роберт Домс був впливовим промисловцем у Львові, заснував виробництво кави з цикорію, млинів, пекарень та броварень, зокрема придбав броварню на вулиці Клепарівській у 1863 році.
- Домс інвестував у видобуток нафти та озокериту у Бориславі, організував виробництво парафіну та освітлювальних свічок, а також був активним благодійником, заснувавши фонд для підтримки митців і літераторів.
Роберт Домс є однією з тих постатей, без яких складно уявити економічне життя Львова та всієї Галичини другої половини XIX століття. Його діяльність охоплювала різні галузі – від харчового виробництва до нафтової промисловості, і від банківської справи до меценатства.
За життя Роберта Домса називали одним з найвпливовіших промисловців краю, оскільки ця людина дала потужний імпульс розвитку цілих галузей, йдеться на сайті "Фотографій старого Львова".
Що треба знати про Роберта Домса?
Перші підприємницькі кроки Домс зробив ще у 1848 році, коли започаткував у Львові виробництво кави з цикорію. Згодом він розширив справу й організував роботу млинів, пекарень та броварень. Вирішальним кроком стало придбання у 1863 році броварні на вулиці Клепарівській. Завдяки стратегічному підходу власника підприємство стало таким потужним, що продовжує варити пиво й до сьогодні.
Нафтова доба – Борислав і озокерит
Прорив у його становлення стався ще у 1853 році, коли розпочалося освоєння Бориславського нафтогазового родовища. Саме тоді Домс звернув увагу на поклади "земної мазі" й вирішив інвестувати у видобуток.
Він організував видобуток озокериту, налагодив виробництво парафіну й освітлювальних свічок, а також впровадив буріння нафтових свердловин, яке було одним з перших у Європі. Тоді Борислав перетворився на важливий центр нафтопереробки.
Також Домс інвестував паралельно у копальні бурого вугілля поблизу Мокротина та Глинська. У 1871 році його обрали заступником голови завідувальної ради Галицького крайового банку. Це ще одне свідчення ваги Домса у фінансовому житті регіону.
Благодійність без демонстративності
У 1885 році під патронатом Домса було створено фонд, який опікувався притулком для митців та літераторів. Тут знаходили підтримку всі, хто опинився у скрутному становищі: підприємці, архітектори, актори, письменники чи науковці.
Роберт Домс був відомою особою / Фото з Вікіпедії
Доволі показовою була його позиція щодо власного імені. Якщо б інший доброчинець вніс таку ж значну суму, то назва установи мала стати спільною. Якщо ж третій меценат з’явиться – ім’я Домса можна було прибрати зовсім. Це показувало, що йому важливішою була допомога, а не особиста слава.
Родинна історія
Першою дружиною підприємця була була Фредеріка Готлуб (1811 - 1850), у шлюбі з якою народився син Лео-Йосиф (1842). З 1852 року його дружиною стала Марія-Анна Шопф (померла 1908 року). У другому шлюбі народилося шестеро дітей, проте до дорослого віку дожили лише троє – Емма, Альфред і Роберт. Майже вся родина Домсів похована на Личаківському цвинтарі. Сам Роберт Домс спочиває у родинній гробниці на полі № 69.
