Знайти таких фахівців – виклик: названо найрідкісніші професії в Україні
- У 2024 році в Україні зберігався високий попит на робітничі спеціальності, такі як будівельники, сантехніки, електрики, слюсарі, зварювальники та швачки.
- Але на ринку праці також з'явилися вакансії, для яких роботодавці шукали виключно досвідчених фахівців.
У 2024 році на українському ринку праці зберігався високий попит на робітничі професії. Однак почали з'являтися унікальні вакансії, для яких роботодавці шукали виключно кваліфікованих фахівців.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну службу зайнятості.
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Які вакансії в Україні можна побачити найрідше
У 2024 році в Україні зберігався значний попит на робітничі спеціальності, зокрема будівельників, сантехніків, електриків, слюсарів, зварювальників і швачок. Водночас на ринку праці з’явилися унікальні вакансії, для яких роботодавці шукали лише висококваліфікованих фахівців.
Які вакансії в Україні найрідкісніші:
- Апаратник вирощування дріжджів – 12 вакансій. Цей фахівець займається розмноженням і контролем росту дріжджів, що використовуються в харчовій промисловості. Ця професія поєднує науку та технології і завдяки їй створюють ключові інгредієнти для багатьох галузей.
- Настроювач піаніно та роялів – 5 вакансій. Майстер з налаштування та ремонту музичних інструментів. Його завдання – точно налаштовувати піаніно та роялі відповідно до стандартної висоти тону за камертоном, а також усувати дефекти та реставрувати музичний інструмент.
- Халвомісильник – 4 вакансії. Фахівець із виробництва східних солодощів, який відповідає за їхню текстуру та якість.
- Натурник – 4 вакансії. Людина, яка позує для художників, скульпторів або фотографів, приймаючи необхідні пози.
- Бутафор – 3 вакансії. Майстер, який створює реалістичні муляжі предметів для використання в театрі, кіно чи модній індустрії.
- Пастижер – 2 вакансії. Спеціаліст із виготовлення перук, борід, вусів та інших елементів для театру, кіно та модної індустрії.
- Ембріолог – 1 вакансія. Лікар, який працює у сфері репродуктивної медицини та допомагає парам стати батьками.
Названо найрідкісніші професії в Україні / Фото Shutterstock
Хоча попит на ці професії залишається невисоким, їхня унікальність робить фахівців у цих сферах незамінними.