Знайти таких фахівців – виклик: названо найрідкісніші професії в Україні

У 2024 році на українському ринку праці зберігався високий попит на робітничі професії. Однак почали з'являтися унікальні вакансії, для яких роботодавці шукали виключно кваліфікованих фахівців.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну службу зайнятості.

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Які вакансії в Україні можна побачити найрідше

У 2024 році в Україні зберігався значний попит на робітничі спеціальності, зокрема будівельників, сантехніків, електриків, слюсарів, зварювальників і швачок. Водночас на ринку праці з’явилися унікальні вакансії, для яких роботодавці шукали лише висококваліфікованих фахівців.

Які вакансії в Україні найрідкісніші:

Апаратник вирощування дріжджів – 12 вакансій. Цей фахівець займається розмноженням і контролем росту дріжджів, що використовуються в харчовій промисловості. Ця професія поєднує науку та технології і завдяки їй створюють ключові інгредієнти для багатьох галузей.

– 12 вакансій. Цей фахівець займається розмноженням і контролем росту дріжджів, що використовуються в харчовій промисловості. Ця професія поєднує науку та технології і завдяки їй створюють ключові інгредієнти для багатьох галузей. Настроювач піаніно та роялів – 5 вакансій. Майстер з налаштування та ремонту музичних інструментів. Його завдання – точно налаштовувати піаніно та роялі відповідно до стандартної висоти тону за камертоном, а також усувати дефекти та реставрувати музичний інструмент.

– 5 вакансій. Майстер з налаштування та ремонту музичних інструментів. Його завдання – точно налаштовувати піаніно та роялі відповідно до стандартної висоти тону за камертоном, а також усувати дефекти та реставрувати музичний інструмент. Халвомісильник – 4 вакансії. Фахівець із виробництва східних солодощів, який відповідає за їхню текстуру та якість.

– 4 вакансії. Фахівець із виробництва східних солодощів, який відповідає за їхню текстуру та якість. Натурник – 4 вакансії. Людина, яка позує для художників, скульпторів або фотографів, приймаючи необхідні пози.

– 4 вакансії. Людина, яка позує для художників, скульпторів або фотографів, приймаючи необхідні пози. Бутафор – 3 вакансії. Майстер, який створює реалістичні муляжі предметів для використання в театрі, кіно чи модній індустрії.

– 3 вакансії. Майстер, який створює реалістичні муляжі предметів для використання в театрі, кіно чи модній індустрії. Пастижер – 2 вакансії. Спеціаліст із виготовлення перук, борід, вусів та інших елементів для театру, кіно та модної індустрії.

– 2 вакансії. Спеціаліст із виготовлення перук, борід, вусів та інших елементів для театру, кіно та модної індустрії. Ембріолог – 1 вакансія. Лікар, який працює у сфері репродуктивної медицини та допомагає парам стати батьками.

Названо найрідкісніші професії в Україні / Фото Shutterstock

Хоча попит на ці професії залишається невисоким, їхня унікальність робить фахівців у цих сферах незамінними.