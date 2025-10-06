Чому в Туреччині подали в суд на Роксолану і султана Сулеймана
- У 2014 році мешканець Бурси Хасан Коз подав до суду на султана Сулеймана І, Роксолану та Рустема-пашу через "Величне століття".
- Коз вимагав засудити султана, його дружину і зятя через страту шехзаде Мустафи.
Історію кохання Роксолани і Сулеймана чув чи не кожен, але мало хто знає, що на одну з найвідоміших пар в турецькій історії через майже 500 років після смерті подали до суду.
І причиною судового позову фактично став серіал "Величне століття". Хто та чому подав до суду на Роксолану і Сулеймана – розповість 24 Канал з посиланням на egedesonsoz.com.
Чому на Роксолану і Сулеймана подали до суду?
Через майже 5 століть після смерті на султана Османської імперії Сулеймана І і його дружину Гюррем Султан, більш відому як Роксолана, подали до суду. Це трапилося у 2014 році.
Позивачем став мешканець міста Бурси Хасан Коз і причиною стала страта сина Сулеймана І і його наложниці Махідевран Мустафи. Позов чоловік подав після виходу серії серіалу "Величного століття", де якраз показали страту найстаршого спадкоємця престолу. Винуватцями убивства Коз назвав Сулеймана, Гюррем Султан і їхнього зятя Рустема-пашу, котрий був великим візиром.
Хасан Коз із заявою на Сулеймана, Роксолану та Рустема-пашу / Фото з соцмереж чоловіка
Ба більше, Коз вимагав проведення ексгумації тіла шехзаде Мустафи, який похований у Бурсі. Основною метою позову стало засудження Сулеймана і всіх причетних до вбивства Мустафи та виправдання шехзаде. Проте за заявою Коза кримінальну справу так і не порушили, а суду не проводили. Проте чоловік створив доволі гучний інфопривід.
Чому серіал став приводом для позову?
Страта Мустафи – одне з найбільш конфліктних питань в османській історії. Одні історики вважають його жертвою, інші – бунтарем, який отримав заслужене покарання 6 жовтня 1553 року за наказом власного батька.
Проте у серіалі "Величне століття" якраз притрималися версії, котра зображає Мустафу як невинну жертву інтриг Роксолани та її зятя, що і призвело до цієї страти.
Чому Роксолана – виняткова постать?
Про Роксолану ще за життя існували міфи та легенди, зокрема дехто вважав, що вона "причарувала" султана. Причиною таких суджень було те, що Гюррем Султан досягнула небаченого успіху.
За найпоширенішою версією, вона була українського походження, а після потрапляння в ясир вона завоювала серце султана Сулеймана і стала першою законною дружиною падишаха, котра була рабинею.
Також Роксолана стала єдиною дружиною султана, котра похована у власному мавзолеї, який був споруджений за наказом самого Сулеймана після смерті коханої.