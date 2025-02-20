Сонячна панель без рідкоземельних елементів: розробили нову дешевшу модель

У всьому світі шукають альтернативне джерело енергії. Зокрема, створили нову сонячну панель, яка дешевше коштує, але не передбачає використання рідкоземельних елементів.

Дослідники з Шеффілдського університету у співпраці з компанією Power Roll розробили інноваційну конструкцію сонячних панелей, яка виключає використання дефіцитних і дорогих рідкоземельних матеріалів. Про це пише 24 Канал із посиланням на офіційний сайт.

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Легкість і універсальність нових панелей

Замість традиційної сендвіч-структури з кількох шарів, нові сонячні осередки мають усі електричні контакти на задній стороні. Це значно спрощує та здешевлює виробництво.

Нові сонячні елементи виготовляються методом тиснення крихітних канавок у пластиковій плівці, які потім заповнюють перовскітним матеріалом. Вони не потребують рідкісних матеріалів, таких як індій, що робить їх більш доступними.



Створили дешевшу сонячну батарею / Фото Pexels

Така технологія дозволяє створювати надлегкі сонячні плівки, які можна розміщувати не лише на дахах, а й на будь-яких інших поверхнях, що не витримали б вагу звичайних сонячних панелей.

Перспективи використання та переваги

Нова технологія може прискорити поширення сонячної енергетики, особливо в країнах, що розвиваються, завдяки її низькій вартості.

Головна перевага цих гнучких плівок у тому, що їх можна просто приклеїти до будь-якої поверхні. У Великій Британії товсті сонячні панелі можуть створювати небезпеку для крихких дахів, які не розраховані на велике навантаження. А завдяки цій легкій сонячній технології ви можете розмістити її будь-де,

– зазначив професор Девід Лідзей із Шеффілдського університету.

Тестування та подальші дослідження

Для перевірки структури нових сонячних елементів використовували нанозондовий мікроскоп із жорстким рентгенівським випромінюванням у Diamond Light Source (Оксфордшир).

Детальні знімки допомогли виявити можливі дефекти, порожнечі та кордони між кристалами в напівпровідниковому матеріалі, що дозволить удосконалити технологію в майбутньому.