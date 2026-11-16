Не 1 января: когда на самом деле наступит 2027 год по китайскому календарю

В 2027 году по восточному календарю наступит Год Огненной Козы. В отличие от привычного для украинцев Нового года, его празднование начнется не 1 января, а в феврале.

Дата праздника меняется каждый год, поскольку зависит от лунно-солнечного календаря. О том, когда начинается и заканчивается 2027 год по восточному календарю и почему его дата отличается от привычного Нового года, рассказывает 24 Канал.

Когда начинается и заканчивается 2027 год по восточному календарю

Лунный Новый год в 2027 году приходится на субботу, 6 февраля. Именно в этот день начнется Год Козы, который продлится до 25 января 2028 года. После него по восточному календарю наступит Год Обезьяны.

Основные празднования Лунного Нового года продлятся 15 дней – до 20 февраля. Завершатся они традиционным Фестивалем фонарей, во время которого устраивают праздничные шествия, зажигают фонари и проводят разнообразные развлекательные мероприятия.

Новый год по восточному календарю начнется в феврале / Фото Unsplash

В Украине и большинстве европейских стран Новый год отмечают 1 января по григорианскому календарю. Он основан на движении Земли вокруг Солнца, поэтому дата начала года остается неизменной.

Традиционный китайский календарь, напротив, является лунно-солнечным. Это означает, что при определении дат учитываются как фазы Луны, так и движение Солнца.

Лунный Новый год обычно наступает во время второго новолуния после зимнего солнцестояния. Из-за этого его дата ежегодно меняется и приходится на период между 21 января и 20 февраля по григорианскому календарю.

Какое животное станет символом 2027 года

По китайскому зодиаку 2027 год пройдет под знаком Козы. Она является восьмым животным в 12-летнем цикле восточного календаря.

2027 год будет годом Огненной Козы / Фото GettyImages

Помимо животных, в китайской традиции каждому году соответствует одна из пяти стихий: Дерево, Огонь, Земля, Металл или Вода. 2027 год станет годом Огненной Козы. В традиционной китайской астрологии это животное ассоциируется с творчеством, добротой, гармонией и спокойствием, а стихия Огня – с энергией и решительностью.