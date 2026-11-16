Не 1 січня: коли насправді настане 2027 рік за китайським календарем

Дата свята щороку змінюється, адже залежить від місячно-сонячного календаря. Про те, коли починається і закінчується 2027 рік за східним календарем та чому його дата відрізняється від звичного Нового року, розповідає 24 Канал.

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Коли починається і закінчується 2027 рік за східним календарем

Місячний Новий рік у 2027 році припадає на суботу, 6 лютого. Саме цього дня розпочнеться Рік Кози, який триватиме до 25 січня 2028 року. Після нього за східним календарем настане Рік Мавпи.

Основні святкування Місячного Нового року триватимуть 15 днів – до 20 лютого. Завершаться вони традиційним Фестивалем ліхтарів, під час якого влаштовують святкові ходи, запалюють ліхтарі та проводять різноманітні розважальні заходи.

Новий рік за східним календарем почнеться у лютому / Фото Unsplash

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В Україні та більшості європейських країн Новий рік відзначають 1 січня за григоріанським календарем. Він ґрунтується на русі Землі навколо Сонця, тому дата початку року залишається незмінною.

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Натомість традиційний китайський календар є місячно-сонячним. Це означає, що під час визначення дат враховують як фази Місяця, так і рух Сонця.

Місячний Новий рік зазвичай настає під час другого молодика після зимового сонцестояння. Через це його дата щороку змінюється та припадає на період між 21 січня і 20 лютого за григоріанським календарем.

Яка тварина стане символом 2027 року

За китайським зодіаком 2027 рік пройде під знаком Кози. Вона є восьмою твариною у 12-річному циклі східного календаря.

2027 буде роком Вогняної Кози / Фото GettyImages

Крім тварин, у китайській традиції кожному року відповідає одна з п'яти стихій: Дерево, Вогонь, Земля, Метал або Вода. 2027 буде роком Вогняної Кози. У традиційній китайській астрології цю тварину пов'язують із творчістю, добротою, гармонією та спокоєм, а стихію Вогню – з енергією та рішучістю.