5 украинских слов, которые большинство не знает: их уничтожила советская власть
- Советская власть способствовала исчезновению из активного употребления некоторых исконно украинских слов, таких как "оник", "луніна", "осоння", "видноколо" и "нагніток".
- Эти слова имели специфические значения, но сейчас практически не используются в украинском языке.
Украинский язык имеет немало удельных слов, которые сегодня почти не используются. Часть из них вытеснили иноязычные соответствия, а некоторые сознательно искоренили в советский период.
О малоизвестных, но красивых украинских словах рассказал популяризатор языка Аль Шаер Рами в тиктоке. По его словам, именно советская власть способствовала тому, чтобы эти формы исчезли из активного употребления.
Какие 5 украинских слов не знают украинцы?
Оник
Это слово мало кто может угадать, поскольку его значение не совсем логично. Оник означает цифру ноль. Оно происходит от буквы "О", которая графически совпадает с цифрой 0. Это слово сейчас совсем не употребляется.
Лунина
Этим словом называли родинку или пятно на коже. Лунина звучит довольно поэтично, но сейчас практически забыто.
Осоння
Это означает пребывание под открытым палящим солнцем. Вместо длинного описания можно было использовать одно короткое слово. Впрочем, эта удельная форма также исчезла из употребления.
Видноколо
Автор видеоролика рассказал, что это романтическое слово означает пространство, которое можно охватить зрением – то есть горизонт или горизонт. Слово "видноколо" даже использовала украинская поэтесса Леся Украинка, сегодня оно встречается редко.
Нагнеток
Можно долго думать над значением этого слова, однако угадать трудно. На самом деле слово означает мозоль – наросток под или над пальцами.
К слову, украинский считается одним из самых сложных языков для изучения с нуля из-за кириллического алфавита и сложной грамматики с 7 падежами, пишет "Униан". Арабский, китайский, венгерский и эстонский также входят в список самых сложных языков из-за специфических особенностей письма, произношения и грамматики.
