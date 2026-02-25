Самое длинное слово в украинском языке насчитывает более трех десятков букв и звучит так, будто объединяет сразу несколько научных терминов, пишет Dovidka. Что интересно, такое слово является реальным термином, который используют в профиссионной лексике.
Читайте также Терпела любовницу мужа и родила ему 4 детей: какой была жена Коцюбинского
Какое украинское слово является самым длинным?
В украинском языке самое длинное слово зафиксировано в Книге рекордов Украины. Это прилагательное "рентгеноэлектрокардиографического", который насчитывает 31 букву. Оно происходит от медицинского термина "рентгеноэлектрокардиограф".
Употребляется слово в форме прилагательного и звучит, к примеру, вот так: "Нужно проверить результаты рентгеноэлектрокардиографического обследования".
Слово состоит из нескольких частей: рентгено + электро + кардио + графического. Этот метод обследования сочетает рентгеновские и электрокардиографические исследования.
Какие еще есть длинные слова в украинском языке?
Филолог Адам Диденко рассказал в тиктоке о еще одном самом длинном слове в украинском языке. В официальных словарях зафиксировано "дихлордифенилтрихлорметилметан" на 30 букв. Это название химического соединения, известного как ДДТ.
Кроме того, в научной терминологии есть слова, которые превышают по длине даже подтвержденные рекордные примеры. Одним из таких слов является название химического соединения "а-фторсульфонилоксиалканперфторкарбоновая кислота". Это слово из 38 букв исследователи зафиксировали в журнале "Химическая промышленность Украины".
Самые длинные слова в украинском языке: смотрите видео
Кроме того, в украинском языке есть еще много длинных слов. К ним входит электроэнцефалографический, сельскохозяйственный, нефтегазоперерабатывающий, радиоэлектроснабжение, среднестатистический и тому подобное.
Что еще стоит прочитать?
Историк Александр Алферов объясняет, что национальность киевских князей определялась династическим выбором, а не национальной принадлежностью.
Украинский считается одним из самых сложных языков для изучения с нуля из-за кириллической азбуки и сложной грамматики с 7 падежами.