Самое длинное слово в украинском языке насчитывает более трех десятков букв и звучит так, будто объединяет сразу несколько научных терминов, пишет Dovidka. Что интересно, такое слово является реальным термином, который используют в профиссионной лексике.

Какое украинское слово является самым длинным?

В украинском языке самое длинное слово зафиксировано в Книге рекордов Украины. Это прилагательное "рентгеноэлектрокардиографического", который насчитывает 31 букву. Оно происходит от медицинского термина "рентгеноэлектрокардиограф".

Употребляется слово в форме прилагательного и звучит, к примеру, вот так: "Нужно проверить результаты рентгеноэлектрокардиографического обследования".

Слово состоит из нескольких частей: рентгено + электро + кардио + графического. Этот метод обследования сочетает рентгеновские и электрокардиографические исследования.

Какие еще есть длинные слова в украинском языке?

Филолог Адам Диденко рассказал в тиктоке о еще одном самом длинном слове в украинском языке. В официальных словарях зафиксировано "дихлордифенилтрихлорметилметан" на 30 букв. Это название химического соединения, известного как ДДТ.

Кроме того, в научной терминологии есть слова, которые превышают по длине даже подтвержденные рекордные примеры. Одним из таких слов является название химического соединения "а-фторсульфонилоксиалканперфторкарбоновая кислота". Это слово из 38 букв исследователи зафиксировали в журнале "Химическая промышленность Украины".

Кроме того, в украинском языке есть еще много длинных слов. К ним входит электроэнцефалографический, сельскохозяйственный, нефтегазоперерабатывающий, радиоэлектроснабжение, среднестатистический и тому подобное.

