Праздник борьбы, а не цветов: интересные факты о 8 марта

8 марта отмечают Международный женский день. Благодаря Советскому союзу этот праздник вошел в историю, как праздник "весны и любви", однако на самом деле это совсем не так, ведь это день, когда женщины отстояли свои права.

8 марта – это не просто праздник весны и женственности, а дата с богатой историей и значением. 24 Канал собрал интересные факты об этом дне.

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Сначала это был политический праздник

Идея отмечать Международный женский день возникла в конце XIX – начале XX века в контексте борьбы женщин за равные права, в частности за избирательное право и улучшение условий труда.

Вдохновением стали забастовки работниц фабрик

В 1908 году в Нью-Йорке состоялся марш работниц, которые требовали сокращения рабочего дня, повышения зарплат и лучших условий труда. Именно этот протест стал толчком к учреждению женского дня.



Демонстрация в США / Фото crfashionbook.com

8 марта предложила Клара Цеткин

В 1910 году немецкая активистка Клара Цеткин выдвинула идею отмечать Международный женский день на конференции социалистических женщин в Копенгагене. Она призвала создать день, который бы ежегодно напоминал о борьбе за равноправие.

Дата стала официальной в 1921 году

Сначала Женский день отмечали в разные даты, но в 1921 году было решено закрепить именно 8 марта. Дату выбрали в честь протестов женщин в Петрограде в 1917 году, которые стали частью революционных событий.

Праздник официально признан ООН

В 1977 году Организация Объединенных Наций провозгласила 8 марта Международным днем борьбы за права женщин и мир.

В разных странах этот день отмечают по-разному

В некоторых странах, таких как США, Канада и Великобритания, 8 марта больше сосредоточено на мероприятиях, подчеркивающих важность гендерного равенства.

В Италии женщинам традиционно дарят желтые мимозы, которые стали символом этого дня. В Китае 8 марта женщинам предоставляют половину рабочего дня выходного.

Не во всех странах 8 марта является выходным

Хотя во многих странах этот день официально отмечается как государственный праздник, в США и странах Западной Европы он не является выходным днем.

Обратите внимание! В Украине 8 марта 2025 года приходится на субботу, однако дополнительного выходного не будет из-за военного положения.

Цвет символики 8 марта – фиолетовый

Фиолетовый – это международный цвет борьбы за права женщин, который символизирует силу, справедливость и достоинство.

Изначально это был праздник борьбы

В СССР 8 марта трансформировалось в день почета женщин, который ассоциировался с подарками и цветами, хотя первоочередной замысел был совсем другим – подчеркивание важности борьбы за равные права.

8 марта остается актуальным и сегодня

Сегодня этот день отмечается в более чем 100 странах мира и остается важной возможностью напомнить о правах женщин, гендерное равенство и достижения, которых они получили в различных сферах жизни.