Никогда не поздно: внучка показала, как ее 81-летний дедушка каждый день изучает английский

В соцсетях завирусилась история о 81-летнем мужчине, который ежедневно самостоятельно учит английский язык. О нем рассказала его внучка и украинский блогер Дарья в своем инстаграме.

Он занимается не ради оценок или карьеры, а чтобы поддерживать ясность ума и уменьшить риск развития деменции. В комментариях пользователи активно поддерживают мужчину, восхищаясь его настойчивостью, дисциплиной и силой воли.

Не ради оценок, не ради карьеры, а чтобы оставаться в ясном уме... это самая сильная мотивация, которую я видела,

– говорит девушка.

Некоторые даже отметили, что эта история стала для них сильной мотивацией, когда им будет лень садиться за учебу, они будут вспоминать этого дедушку.

Когнитивно-стимулирующая или интеллектуальная деятельность считается важным фактором образа жизни, который помогает сохранять когнитивные функции у пожилых людей, объясняет PubMed Central. Исследования показывают, что такие занятия, как чтение, игры, головоломки, просмотр телевидения или прослушивание радио, могут быть связаны со снижением риска когнитивного ухудшения в старшем возрасте.

В то же время ученые отмечают, что большинство работ оценивает общую умственную активность, и значительно меньше известно о влиянии отдельных видов деятельности. Различные занятия могут по-разному нагружать мозг, а также взаимно компенсировать свое влияние, поэтому нужны дополнительные исследования, чтобы лучше понять, какие именно виды интеллектуальной активности являются наиболее полезными для поддержания когнитивного здоровья.

