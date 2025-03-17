Ученые разработали новые аккумуляторы для электрокаров: это может стать большим прорывом для отрасли

Спрос на электромобили привлек внимание автомобильной промышленности к важности материалов для аккумуляторных технологий. Американские ученые разрабатывают безопасные высокоэнергетические никелевые батареи.

Благодаря своей распространенности и преимуществам над кобальтом никель привлекает все больше внимания, пишет 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Результаты исследования имеют далеко идущие последствия для технологии электромобилей

Благодаря повышенной плотности энергии никеля транспортные средства могут проехать большее расстояние на одном заряде, что привлекает как производителей, так и потребителей.

Однако из-за своей репутации нестабильного материала никель вызывает вопросы по безопасности, термостойкости и продолжительности цикла.

Чтобы решить эти проблемы, исследователи из Техасского университета в Остине начали тщательное исследование, сосредоточившись на катодах на основе никеля, необходимых для работы батареи.

Арумугам Мантирам, профессор Техасского института материалов, заявил, что "катоды с высоким содержанием никеля имеют потенциал для революции на рынке электромобилей, обеспечивая больший запас хода".



Автомобиль Tesla / Фото 24 Канала

Наше исследование содержит тщательный анализ их термической стабильности, что имеет важное значение для разработки более безопасных батарей,

– подчеркнул профессор.

Исследовательская группа провела масштабную оценку, осуществив более 500 измерений для 15 высоконикелевых катодных материалов.

Кстати. Китайские исследователи разработали метод для восстановления литий-ионных аккумуляторов, что увеличивает их срок службы до 12 000 – 60 000 циклов.

Ключевым открытием их исследования стало выявление критического уровня заряда для каждого материала катода, который создает безопасную рабочую границу. Этот порог зависит от нескольких переменных, таких как поверхностная реактивность и прочность металло-кислородных связей.

Материалы аккумуляторов демонстрируют нестабильность, когда они приближаются к этому критическому уровню заряда.

Если не контролировать эту нестабильность, она может привести к тепловому разряду – опасной ситуации, когда батарея нагревается еще больше, поскольку рост температуры приводит к высвобождению энергии.

Из-за этого явления производители и потребители все больше озабочены вопросами безопасности, что резко повышает риск выхода аккумулятора из строя и возгорания.



В США разработали новые аккумуляторы для электрокаров / Фото pixabay

Исследователи создали рейтинг термостойкости, чтобы уменьшить эту опасность. Этот индекс измеряет поведение нескольких материалов в ситуациях, близких к тепловому накалу.

Состав, размер кристаллов, концентрация никеля и поверхностная химия катодов являются важными переменными, влияющими на их термостойкость.

Как пишет Interesting Engineering, этот вывод имеет далеко идущие последствия для технологии электромобилей.

Развитие новых технологий в области аккумуляторов играет ключевую роль в переходе к более экологичным источникам энергии. Исследование предоставляет отрасли подробную дорожную карту, что помогает достичь баланса между высокой плотностью энергии и безопасностью. Это открытие может стать важным шагом на пути к массовому распространению электромобилей, обеспечивая их надежность и эффективность.