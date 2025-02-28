"Самая тупая бизнес-идея, которая стала успешной": как американец сделал бизнес на продаже снега

В 2015 году Бостон пережил рекордный снегопад. Но пока одни жители города боролись со стихией, Кайл Уоринг увидел в этом возможность для бизнеса и запустил сайт, на котором продавал обычный снег в ведрах.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @uatipok в TikTok.

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Как урингу удалось заработать на продаже снега

В 2015 году город Бостон в США замело рекордным снегопадом. Уоринг решил воспользоваться этим и заработать на этом денег. Для этого он запустил сайт по продаже снега. Цена одного ведра со снегом составляла 89 долларов.

История бизнеса Кайла Уоринга: смотрите видео

И хотя идея казалась абсурдной, на нее быстро нашлись покупатели. Главными клиентами стали жители теплых регионов, которые никогда не видели снег.

Чтобы во время транспортировки снег не растапливался, Уоринг использовал специальные изолированные контейнеры. Он лично паковал снег, а затем отправлял через службу доставки.

Коробка, в которой Уоринг доставлял снег / Фото Daily Mail

Эту историю оперативно подхватили СМИ. Уоринга даже назвали одним из самых креативных предпринимателей года.

Однако этот бизнес имел один существенный минус – сезонность. Как только снегопады закончились, "золотая жила" для Уоринга иссякла.