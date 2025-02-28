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Як ворінгу вдалося заробити на продажу снігу

У 2015 році місто Бостон в США замело рекордним снігопадом. Ворінг вирішив скористатися цим і заробити на цьому грошей. Для цього він запустив сайт з продажу снігу. Ціна одного відра зі снігом складала 89 доларів.

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І хоча ідея здавалася абсурдною, на неї швидко знайшлися покупці. Головними клієнтами стали жителі теплих регіонів, які ніколи не бачили снігу.

Щоб під час траспортування сніг не розтоплювався, Ворінг використовував спеціальні ізольовані контейнери. Він особисто пакував сніг, а потім відправляв через службу доставки.

Коробка, в якій Ворінг доставляв сніг / Фото Daily Mail

Цю історію оперативно підхопили ЗМІ. Ворінга навіть назвали одним із найкреативніших підприємців року.

Однак цей бізнес мав один суттєвий мінус – сезонність. Як тільки снігопади закінчилися, "золота жила" для Ворінга вичерпалася.