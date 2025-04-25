Автор самой известной книги о выборах Папы Римского допустил ошибки, описывая конклав

После смерти Папы Франциска в Ватикане готовятся к похоронам понтифика и к самому таинственному ритуалу в католической церкви – конклаву, на котором выберут нового Папу. Неудивительно, что сейчас эта тема интересует все большее количество людей.

Новую славу сейчас получил фильм "Конклав" и сериалы "Молодой Папа" и "Новый Папа". Также новая волна внимания коснулась и романа Дэна Брауна "Ангелы и демоны" и его экранизации. Однако в этой книге есть неточности, рассказывает 24 Канал.

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Мифы и правда в книге "Ангелы и демоны"

"Ангелы и демоны" – третий роман Дэна Брауна и первый из серии историй об американском профессоре Роберте Лэнгдоне. Книга увидела свет в 2000 году. После огромного успеха "Кода да Винчи", который вышел после, и экранизации, в 2009 году состоялась премьера фильма "Ангелы и демоны" с Томом Хэнксом в главной роли.



"Ангелы и демоны" / КСД

Книга повествует о Ватикане, который после внезапной смерти Папы вступил в период Sade vacante. И вся власть в Ватикане оказалась в руках камерленго – правой руки покойного папы, отца Патрика. Однако интересно, что камерленгом в Ватикане может быть только кардинал. То есть это первая ошибка.

Злоумышленник похитил 4 фаворитов на пост Папы Римского за день до начала конклава, то же кардиналы рассуждают, что делать в этой ситуации. Некоторые кардиналы предлагают декану коллегии кардиналу Штраусу отказаться от должности, чтобы его могли избрать Папой. Однако декан коллегии может быть избран понтификом, более, кардинал Йозеф Ратцингер был главой коллегии на конклаве 2005 года и был избран Папой Бенедиктом XVI.

Декан коллегии кардиналов Йозеф Ратцингер стал Папой в 2005 году: смотрите видео

Когда кардиналы решают избрать Папой камерленга, Штраус апеллирует, что он простой священник. Однако церковные законы позволяют избрание даже мирянина, при условии, что он католик. Хотя все же негласно предпочтение отдают, конечно, кардиналам. Однако избрание отца Патрика делало невозможным его статус камерленга. Действующий камерленг не может стать Папой, поскольку во время конклава он не может присутствовать в Сикстинской капелле, потому что должен руководить Ватиканом.