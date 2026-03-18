"Мы видели, как российские войска окружали части": каковы воспоминания украинцев об аннексии Крыма

Аннексия Крыма стала переломным моментом для тысяч украинцев. Для многих это были не просто политические события, а личная трагедия: с потерей дома, бизнеса и привычной жизни. Воспоминания очевидцев и переселенцев до сих пор остаются болезненными и эмоциональными. Ниже, со ссылкой на "Радио Свобода" мы расскажем о таких историях.

Как украинцы пережили аннексию Крыма в 2014 году?

Симферополец Артем Сохань вспоминает, что о захвате крымского парламента узнал рано утром от коллеги. С того времени, по его словам, атмосфера в городе стремительно менялась.

Я каждый день проходил мимо и смотрел на новый флаг, и с каждым днем все больше ненавидел эту страну,

– рассказывает он.

Сначала мужчина не верил, что Россия надолго останется в Крыму. Однако впоследствии семья решила выезжать. В 2015 году они переехали во Львов, продав почти все имущество. Часть сбережений пришлось перевозить скрыто – деньги прятали под одеждой.

Артем Сохань / фото "Радио Свободы"

Супруги Виктория и Александр Гуляевы также покинули Крым в 2014 году. Они имели собственный бизнес – типографию, склад и дом, однако после аннексии вынуждены были начинать все с нуля.

Мы видели, как российские военные окружали части. Стало понятно – надо ехать,

– вспоминают они.

Виктория и Александр Гуляевы / фото "Радио Свободы"

Бизнес продать полностью не удалось, поэтому оборудование продали частями, часто за бесценок. Часть родственников, по словам Александра, наоборот поддержала "референдум" и осталась в Крыму. Михаил Джамаль из Севастополя рассказывает, что стал свидетелем захвата военного аэродрома "Бельбек". Именно тогда, по его словам, стало понятно, что ситуация выходит из-под контроля.

Люди, которых я считал адекватными, начали говорить, что "мать пришла". А я отвечал: не мать, а мачеха,

– говорит он.

В конце концов мужчина был вынужден срочно покинуть Крым после предупреждения знакомого, который сообщил, что его могут внести в "черные списки". Крымскотатарская вышивальщица Эльмира Катаки вспоминает, что решение о выезде было чрезвычайно сложным, в частности из-за истории депортации ее семьи.

В школах начали говорить "ура Россия", и дети это воспринимали как правду. Мы не выдержали этой пропаганды,

– рассказывает она.

После переезда женщина начала возрождать крымскотатарские традиции через вышивку, создавая орнаменты, сохраняющие культурную память ее народа. Большинство переселенцев признают: главной причиной отъезда стала потеря ощущения свободы. Именно это, по их словам, заставило оставить дом, даже несмотря на все трудности.

Украинка Рина Шадура поделилась своей историей в соцсетях. Она родом из Крыма, где до сих пор живут почти все ее родственники. Больше всего она скучает по бабушке, которой сейчас 89 лет.

Я не видела ее с 2019 года. И мне так больно. Я хочу в Крым... хочу увидеть свою бабушку,

– пишет женщина.

По ее словам, последние недели мысль о поездке не дает ей покоя. Она признается, что хотела бы не только встретиться с бабушкой, но и познакомить ее со своим сыном. Впрочем, вместе с мужем они пришли к выводу, что такое путешествие сейчас слишком опасно.

История украинки Рины Шадуры / скриншот с платформы тредс

В комментариях другие пользователи поддерживают женщину, отмечая, что война лишила многих возможности быть рядом с родными.

Эта война забрала у людей возможность видеться с близкими годами. Это очень больно осознавать,

– пишут в ответ.

Какие еще новости будет интересно прочитать?