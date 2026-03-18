"Мы видели, как российские войска окружали части": каковы воспоминания украинцев об аннексии Крыма
- Многие украинцы были вынуждены покинуть Крым после аннексии в 2014 году, потеряв дома и бизнес.
- Переселенцы вспоминают потерю ощущения свободы и тяжелые решения покинуть родной край из-за политической ситуации.
Аннексия Крыма стала переломным моментом для тысяч украинцев. Для многих это были не просто политические события, а личная трагедия: с потерей дома, бизнеса и привычной жизни. Воспоминания очевидцев и переселенцев до сих пор остаются болезненными и эмоциональными. Ниже, со ссылкой на "Радио Свобода" мы расскажем о таких историях.
Как украинцы пережили аннексию Крыма в 2014 году?
Симферополец Артем Сохань вспоминает, что о захвате крымского парламента узнал рано утром от коллеги. С того времени, по его словам, атмосфера в городе стремительно менялась.
Я каждый день проходил мимо и смотрел на новый флаг, и с каждым днем все больше ненавидел эту страну,
– рассказывает он.
Сначала мужчина не верил, что Россия надолго останется в Крыму. Однако впоследствии семья решила выезжать. В 2015 году они переехали во Львов, продав почти все имущество. Часть сбережений пришлось перевозить скрыто – деньги прятали под одеждой.
Супруги Виктория и Александр Гуляевы также покинули Крым в 2014 году. Они имели собственный бизнес – типографию, склад и дом, однако после аннексии вынуждены были начинать все с нуля.
Мы видели, как российские военные окружали части. Стало понятно – надо ехать,
– вспоминают они.
Бизнес продать полностью не удалось, поэтому оборудование продали частями, часто за бесценок. Часть родственников, по словам Александра, наоборот поддержала "референдум" и осталась в Крыму. Михаил Джамаль из Севастополя рассказывает, что стал свидетелем захвата военного аэродрома "Бельбек". Именно тогда, по его словам, стало понятно, что ситуация выходит из-под контроля.
Люди, которых я считал адекватными, начали говорить, что "мать пришла". А я отвечал: не мать, а мачеха,
– говорит он.
В конце концов мужчина был вынужден срочно покинуть Крым после предупреждения знакомого, который сообщил, что его могут внести в "черные списки". Крымскотатарская вышивальщица Эльмира Катаки вспоминает, что решение о выезде было чрезвычайно сложным, в частности из-за истории депортации ее семьи.
В школах начали говорить "ура Россия", и дети это воспринимали как правду. Мы не выдержали этой пропаганды,
– рассказывает она.
После переезда женщина начала возрождать крымскотатарские традиции через вышивку, создавая орнаменты, сохраняющие культурную память ее народа. Большинство переселенцев признают: главной причиной отъезда стала потеря ощущения свободы. Именно это, по их словам, заставило оставить дом, даже несмотря на все трудности.
Украинка Рина Шадура поделилась своей историей в соцсетях. Она родом из Крыма, где до сих пор живут почти все ее родственники. Больше всего она скучает по бабушке, которой сейчас 89 лет.
Я не видела ее с 2019 года. И мне так больно. Я хочу в Крым... хочу увидеть свою бабушку,
– пишет женщина.
По ее словам, последние недели мысль о поездке не дает ей покоя. Она признается, что хотела бы не только встретиться с бабушкой, но и познакомить ее со своим сыном. Впрочем, вместе с мужем они пришли к выводу, что такое путешествие сейчас слишком опасно.
В комментариях другие пользователи поддерживают женщину, отмечая, что война лишила многих возможности быть рядом с родными.
Эта война забрала у людей возможность видеться с близкими годами. Это очень больно осознавать,
– пишут в ответ.
Недавно мы рассказали, как украинцы помнят Крым до вторжения России. С того момента прошло ровно 12 лет и Крым до сих пор находится под вражеским флагом, однако украинцы убеждены, что рано или поразно он вернется домой.
Среди историй, которыми поделились в сети, были и особенно щемящие. Для многих людей Крым – это не просто точка на карте, а все, что у них было.
Часті питання
