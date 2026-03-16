С того момента прошло ровно 12 лет и Крым до сих пор находится под вражеским флагом, однако украинцы убеждены, что рано или поздно он вернется домой, а пока те, кто бывал или жил на полуострове, имеют самое ценное – воспоминания. В соцсети threads пользователи делились воспоминаниями о Крыме 26 февраля, в День сопротивления оккупации, однако истории под сообщением yuliia_oliiar не теряют своей актуальности, независимо от даты.

Смотрите также В Крыму борются с "неправильными" вывесками: предприниматели обходят закон и снимают отдельные буквы

Крым – самые яркие воспоминания детства

Автор сообщения поделилась своей историей. Она рассказала, что два года подряд ездила в лагерь "Артек". Это стало единственными воспоминаниями о полуострове.

Однако среди пользователей много и тех, кто имеет гораздо больше воспоминаний о Крыме, ведь он буквально связан чуть ли не со всеми периодами жизни.

Керчь – моя любовь. 7 лет подряд ездила на археологические раскопки в Крым. Воспоминаний много и из разных городов. Евпатория – юность, Симеиз – студенчество, Керчь – от детства до зрелости. Много мест объездила в Крыму. Хоть и рождена под Днепром, но так сроднилась с Крымом, что он для меня как вторая Родина. И несомненно: Крым это Украина, как бы кто не хотел переписать историю,

– написала женщина.

Некоторые в буквальном смысле потеряли дом и были вынуждены переехать.



Крым – это вся жизнь

Среди историй, которыми поделились в сети, были и особенно щемящие. Для многих людей Крым – это не просто точка на карте, а все, что у них было.

Крым – это вся моя жизнь, трудно выделить какое-то одно воспоминание. В этот день вспоминаю, как мы под стенами Крымского совета показали всему миру, что Крым – это Украина, и людей, которые тогда были рядом со мной, а сейчас уже погибли на войне,

– поделился мужчина.

Каждое из воспоминаний о Крыме еще раз показывает, как много он значил для целых поколений украинцев. И продолжает значить и теперь, несмотря на то, что сейчас находится в оккупации.

Что происходило в Крыму 16 марта 2014 года?

16 марта 2014 года состоялся так называемый референдум о статусе Крыма – одно из ключевых событий новейшей истории Украины. В конце февраля 2014 года полуостров фактически заняли российские военные без опознавательных знаков, поэтому организацией "голосования" занималась оккупационная власть, пишет Википедия.

Жителям предлагали два варианта:

присоединение к России;

возвращение к конституции Крыма 1992 года (что фактически означало значительно большую автономию в составе Украины).

Варианта остаться в составе Украины без изменений в бюллетене не было. Россия объявила результаты, по которым 96% избирателей проголосовали за вхождение в ее состав. Украина считает референдум незаконным, ведь голосование проходило под контролем войск и противоречило Конституции Украины. Кроме этого, не было полноценного международного наблюдения, а процедура организации состоялась очень быстро – за несколько недель.

Что известно о Карпатской Украине?