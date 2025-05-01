Впервые за десятилетия Антарктида начала набирать вес: ученые рассказали, о чем это свидетельствует
- Антарктический ледниковый щит увеличил свою массу между 2021 и 2023 годами более чем на 107 гигатонн в год из-за аномально высокого уровня осадков.
- Ученые предупреждают, что ледники Тоттен, Московский, Денман и Винсеннес-Бей остаются уязвимыми, и их распад может значительно повысить уровень океана.
- Увеличение массы ледника не означает стабилизации, глобальные угрозы остаются, и требуется тщательный мониторинг.
Антарктический ледниковый щит впервые за последнее десятилетие увеличил свою массу. Это разворот долговременной тенденции потери льда, длившейся последние 20 лет.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Galaxy.
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О чем свидетельствует увеличение массы льда в Антарктиде
Между 2021 и 2023 годами Антарктический ледниковый щит впервые за последние десять лет увеличил свою массу – более чем на 107 гигатонн в год.
Причиной этого стал аномально высокий уровень осадков, которые пополнили массу ледника. По данным миссий GRACE и GRACE-FO, вклад Антарктиды в повышение уровня мирового океана снизился: с +0,39 миллиметра в год (2011 – 2020) до -0,30 миллиметров в год (2021 – 2023).
Антарктида начала набирать массу льда / Фото Unsplash
В то же время ученые предупреждают, что ледники Тоттен, Московский, Денман и Винсеннес-Бей остаются чрезвычайно уязвимыми. Их полный распад может вызвать поднятие уровня океана более чем на 7 метров.
Временное увеличение массы ледника не свидетельствует о стабилизации – глобальные угрозы остаются, и дальнейшее развитие ледяного щита требует тщательного мониторинга.
Напомним, что в то же самое время в Арктике площадь морского льда упала до самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Это может вызвать глобальные климатические изменения.