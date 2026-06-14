Летний хит из 3 ингредиентов: как приготовить освежающий лимонный апероль-спритц

Начало летнего сезона – это время новых вкусов и легких экспериментов. В нашей новости мы рассказываем о простом и вкусном алкогольном напитке, который может стать идеальным дополнением к вашему вечеру и поможет создать летнее настроение.

Наступило лето, жаркие и солнечные дни, а это значит, что самое время готовить легкие и освежающие коктейли, которые удивят не только вкусом, но и простотой приготовления. Своим уникальным рецептом из всего 3 ингредиентов поделилась блогерша ryzhunya_.

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Как приготовить летний и освежающий коктейль Апероль-Спритц?

Для приготовления коктейля девушка использует сливочное мороженое. Небольшой кусочек стоит добавить в красивый бокал – обязательно эстетичный, ведь это создает правильное настроение! Далее добавляется сироп: в видео блогерша использует лимончелло-сироп, однако можно выбрать любой на свой вкус.

Рецепт летнего коктейля / инстаграм ryzhunya_

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После этого в бокал наливают просекко и добавляют лед. Все тщательно перемешивают и завершают украшением – это может быть сушеная долька лимона или другие декоративные элементы по желанию. В результате получается легкий, освежающий коктейль, который идеально подходит для летних дней и способен поднять настроение с первого глотка.