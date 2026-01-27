Носил имя организатора Голодомора: как сегодня называется этот город
- Один из городов в Днепропетровской области ранее назывался Косиорово в честь организатора Голодомора Станислава Косиора.
- Историческое название отсылает к казацким временам и было возвращено после падения Косиора.
Один из украинских городов на Днепропетровщине в 1930-х годах носил имя одного из главных организаторов Голодомора. Однако сегодня этот город вернул свое историческое название, которое отсылает нас к казацким временам.
Этот факт стал следствием масштабной кампании советских переименований. Об этом сообщает "Телеграф".
Смотрите также В Одессе переименовали улицу, которая носила имя убийцы русского царя
Какими были первые названия Апостолово?
Современное Апостолово расположено в Днепропетровской области. Поселение было основано в 1793 году, а сейчас в нем проживает около 14 – 16 тысяч человек. Статус города Апостолово получило в 1956 году.
Самое старое известное название этого населенного пункта – Вошиво. Сегодня оно звучит необычно, однако в конце 18 века было вполне естественным. Происходило оно от названия ручья, протекавшего мимо первых домов поселенцев.
В 1824 году жизнь поселения значительно изменилась. Здесь построили церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Она стала не только духовным центром, но и важным ориентиром для путешественников и чиновников.
После этого село получило название Покровское, которое просуществовало более ста лет и стало самым долговечным.
Одна из улиц Покровского / Фото Wikipedia
Когда название поселка изменили?
В начале 20 века через эти земли проложили важную железнодорожную ветку. Построенная здесь станция получила название Апостолово. По версии историков, оно происходит от фамилии рода Апостолов – потомков гетмана Даниила Апостола, которые владели землями в этом регионе.
Когда станция превратилась в стратегический транспортный узел, ее название постепенно вытеснило сельскую, и впоследствии перешло на само поселение.
Где расположено Апостолово: смотрите на карте
В 1930-х годах советская власть развернула кампанию "переписывания" карт. В 1936 году Апостолово переименовали в Косиорово в честь партийного деятеля Станислава Косиора, генерального секретаря ЦК Коммунистической партии (большевиков) Украины в 1928–1938 годах. Именно он считается одним из главных организаторов Голодомора 1932 – 1933 годов.
Впрочем, это название продержалось недолго. После падения самого Косиора в 1938 году городу вернули прежнее название – Апостолово. Это стало редким примером, когда исторический топоним оказался сильнее фамилии временного вождя.
После административной реформы 2020 года Апостолово вошло в Криворожский район и стало центром территориальной громады.
Какой была судьба Косиора?
Как пишет "Радио Свобода", Косиор активно выполнял приказы московского руководства в отношении Украины. Он возглавлял процесс раскулачивания, депортаций крестьян и коллективизации, организовывал репрессии против украинской интеллигенции, способствовал ликвидации руководства комсомола Украины и "чисткам" среди партийной номенклатуры.
Также Косиор возглавил борьбу против "украинского буржуазного национализма", участвовал в сворачивании политики украинизации и ускорял русификацию.
Станислав Косиор / Фото Wikipedia
Однако его главной задачей было обеспечить изъятие зерна у крестьян и вывоз его из Украины. Его личные усилия по выполнению государственного плана хлебозаготовки вызвали искусственный массовый голод, в результате которого, по разным оценкам, погибло от 5 до 10 миллионов украинцев.
28 января 1938 года Косиор был отстранен от должности руководителя Компартии Украины и вскоре назначен заместителем председателя правительства СССР. Уже в начале следующего года его арестовали по обвинению в связях с Польской Военной Организацией, а 26 февраля 1939 года его расстреляли.
Какой город носил имя врага Махно?
Город в Черкасской области, который почти 75 лет носил имя советского генерала Николая Ватутина, в 2024 году был переименован в Багачево. Сначала на этом месте существовало рабочее поселение Шахтинское, которое возникло из-за разработки месторождений бурого угля на берегу реки Шполки.
В 1949 году поселок получил статус города и был назван в честь Ватутина, который участвовал в освобождении Звенигородского района, но также подавлял украинское освободительное движение и воевал против армии Махно и повстанцев Холодного Яра. Первые шаги декоммунизации в городе начались в 2016 году с переименования улиц, а после 2022 года появились проспект Независимости и улицы Небесной Сотни, Холодноярская и другие.
Окончательное переименование города в Багачево состоялось 25 сентября 2024 года по решению Верховной Рады.