Носил имя организатора Голодомора: как сегодня называется этот город

Один из украинских городов на Днепропетровщине в 1930-х годах носил имя одного из главных организаторов Голодомора. Однако сегодня этот город вернул свое историческое название, которое отсылает нас к казацким временам.

Этот факт стал следствием масштабной кампании советских переименований. Об этом сообщает "Телеграф".

Какими были первые названия Апостолово?

Современное Апостолово расположено в Днепропетровской области. Поселение было основано в 1793 году, а сейчас в нем проживает около 14 – 16 тысяч человек. Статус города Апостолово получило в 1956 году.

Самое старое известное название этого населенного пункта – Вошиво. Сегодня оно звучит необычно, однако в конце 18 века было вполне естественным. Происходило оно от названия ручья, протекавшего мимо первых домов поселенцев.

В 1824 году жизнь поселения значительно изменилась. Здесь построили церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Она стала не только духовным центром, но и важным ориентиром для путешественников и чиновников.

После этого село получило название Покровское, которое просуществовало более ста лет и стало самым долговечным.

Когда название поселка изменили?

В начале 20 века через эти земли проложили важную железнодорожную ветку. Построенная здесь станция получила название Апостолово. По версии историков, оно происходит от фамилии рода Апостолов – потомков гетмана Даниила Апостола, которые владели землями в этом регионе.

Когда станция превратилась в стратегический транспортный узел, ее название постепенно вытеснило сельскую, и впоследствии перешло на само поселение.

В 1930-х годах советская власть развернула кампанию "переписывания" карт. В 1936 году Апостолово переименовали в Косиорово в честь партийного деятеля Станислава Косиора, генерального секретаря ЦК Коммунистической партии (большевиков) Украины в 1928–1938 годах. Именно он считается одним из главных организаторов Голодомора 1932 – 1933 годов.

Впрочем, это название продержалось недолго. После падения самого Косиора в 1938 году городу вернули прежнее название – Апостолово. Это стало редким примером, когда исторический топоним оказался сильнее фамилии временного вождя.

После административной реформы 2020 года Апостолово вошло в Криворожский район и стало центром территориальной громады.

Какой была судьба Косиора?

Как пишет "Радио Свобода", Косиор активно выполнял приказы московского руководства в отношении Украины. Он возглавлял процесс раскулачивания, депортаций крестьян и коллективизации, организовывал репрессии против украинской интеллигенции, способствовал ликвидации руководства комсомола Украины и "чисткам" среди партийной номенклатуры.

Также Косиор возглавил борьбу против "украинского буржуазного национализма", участвовал в сворачивании политики украинизации и ускорял русификацию.

Станислав Косиор / Фото Wikipedia

Однако его главной задачей было обеспечить изъятие зерна у крестьян и вывоз его из Украины. Его личные усилия по выполнению государственного плана хлебозаготовки вызвали искусственный массовый голод, в результате которого, по разным оценкам, погибло от 5 до 10 миллионов украинцев.

28 января 1938 года Косиор был отстранен от должности руководителя Компартии Украины и вскоре назначен заместителем председателя правительства СССР. Уже в начале следующего года его арестовали по обвинению в связях с Польской Военной Организацией, а 26 февраля 1939 года его расстреляли.

