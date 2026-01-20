Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".

Какой город почти 75 лет носил имя советского генерала?

История Богачево тесно связана с богатствами земных недр. Сначала на этом месте существовало небольшое рабочее поселение с красноречивым названием – Шахтинское. Оно возникло благодаря разработке значительных месторождений бурого угля на берегу реки Шполки.

В 1949 году рабочий поселок получил статус города и был переименован в Ватутино – в честь советского генерала Николая Ватутина. Советская историография превозносила его за участие в освобождении Звенигородского района от нацистских войск в 1944 году.

Однако украинские исследователи обращают внимание на другую сторону его деятельности. Ватутин принимал непосредственное участие в подавлении украинского освободительного движения, воюя против армии Нестора Махно и повстанцев Холодного Яра. Почти 75 лет имя человека, который выступал против украинской независимости, оставалось доминантным в топонимике шахтерского региона.

Когда город переименовали?

Первый этап декоммунизации в городе начался в 2016 году и касался названий улиц. Советские топонимы уступили место именам украинских героев и знаковым историческим событиям.

Вторая волна переименований состоялась после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Тогда в городе появились проспект Независимости, улицы Небесной Сотни, Леся Курбаса, Холодноярская и ряд других.

Окончательно город избавился от советского названия в 2024 году. 25 сентября Верховная Рада Украины приняла решение о переименовании Ватутино в Багачево.

Стела Багачево / Фото из открытых источников

Название "Багачево" имеет не случайное, а историческое и географическое происхождение. Краеведы отмечают, что город расположен вблизи урочища, которое издавна отличалось богатством растительного и животного мира.

Кроме того, название связано с железнодорожной станцией "Богачево", открытой еще в 1931 году. Она была важным узлом, который соединял направления Цветково – Христиновка и Багачево – Дашуковка задолго до того, как городу присвоили имя советского генерала.

Когда в Украине началась декоммунизация?

Как пишет Украинский институт национальной памяти, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики".

Однако первые шаги этого процесса были сделаны еще в 1990-х годах. Они охватили образование, науку, медиа и общественную жизнь. Из учебных программ изъяли курсы по коммунистической идеологии и истории КПСС, исчезли добровольно-принудительные манифестации, а также цензура. На предприятиях и в воинских частях ликвидировали "ленинские комнаты".

Именно в 1990-х годах начались и первые переименования. Учреждения и предприятия, которые носили имена коммунистических деятелей, получали новые названия.

