Яке місто майже 75 років носило ім'я радянського генерала?
Історія Багачевого тісно пов'язана з багатствами земних надр. Спершу на цьому місці існувало невелике робітниче поселення з промовистою назвою – Шахтинське. Воно виникло завдяки розробці значних родовищ бурого вугілля на березі річки Шполки.
У 1949 році робітниче селище отримало статус міста і було перейменоване на Ватутіне – на честь радянського генерала Миколи Ватутіна. Радянська історіографія звеличувала його за участь у визволенні Звенигородського району від нацистських військ у 1944 році.
Де розташоване Багачеве: дивіться на карті
Однак українські дослідники звертають увагу на інший бік його діяльності. Ватутін брав безпосередню участь у придушенні українського визвольного руху, воюючи проти армії Нестора Махна та повстанців Холодного Яру. Майже 75 років ім'я людини, яка виступала проти української незалежності, залишалося домінантним у топоніміці шахтарського регіону.
Коли місто перейменували?
Перший етап декомунізації у місті розпочався у 2016 році та стосувався назв вулиць. Радянські топоніми поступилися місцем іменам українських героїв і знаковим історичним подіям.
Друга хвиля перейменувань відбулася після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Тоді в місті з'явилися проспект Незалежності, вулиці Небесної Сотні, Леся Курбаса, Холодноярська та низка інших.
Остаточно місто позбулося радянської назви у 2024 році. 25 вересня Верховна Рада України ухвалила рішення про перейменування Ватутіного на Багачеве.
Стела Багачеве / Фото з відкритих джерел
Назва "Багачеве" має не випадкове, а історичне й географічне походження. Краєзнавці наголошують, що місто розташоване поблизу урочища, яке здавна вирізнялося багатством рослинного й тваринного світу.
Крім того, назва пов'язана із залізничною станцією "Багачеве", відкритою ще у 1931 році. Вона була важливим вузлом, який з'єднував напрямки Цвіткове – Христинівка та Багачеве – Дашуківка задовго до того, як місту присвоїли ім'я радянського генерала.
Коли в Україні почалася декомунізація?
Як пише Український інститут національної пам'яті, 9 квітня 2015 року Верховна Рада ухвалила закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їхньої символіки".
Однак перші кроки цього процесу були зроблені ще у 1990-х роках. Вони охопили освіту, науку, медіа та громадське життя. Із навчальних програм вилучили курси з комуністичної ідеології та історії КПРС, зникли добровільно-примусові маніфестації, а також цензура. На підприємствах і у військових частинах ліквідували "ленінські кімнати".
Саме у 1990-х роках розпочалися й перші перейменування. Установи та підприємства, які носили імена комуністичних діячів, отримували нові назви.
У Харкові вже майже два роки одна з найвідоміших вулиць не носить ім'я російського поета Олександра Пушкіна. 26 січня 2024 року під час сесії міської ради у місті перейменували 65 об'єктів, назви яких були пов'язані з Росією та її союзниками.
Серед них – Пушкінська вулиця, яка тепер має ім'я видатного українського філософа та мислителя Григорія Сковороди. Історія цієї вулиці налічує понад 200 років.
Спочатку вона мала назву Німецька. Однак у 1899 році з нагоди 100-річчя від дня народження російського поета її перейменували на Пушкінську.