"Тихий Чернобыль": как высохшее море до сих пор провоцирует катастрофу

Одна из катастроф человечества происходила очень тихо, почти незаметно, однако сейчас последствия ощутимы. Речь идет о высыхании Аральского моря.

Аральское море, которое уже давно стало символом экологической катастрофы в Центральной Азии, снова привлекло внимание научного сообщества. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

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"Тихий Чернобыль" и его последствия

Новое исследование выявило, что земная поверхность в регионе, где когда-то плескались воды этого озера, до сих пор поднимается – и это происходит в результате выпячивания мантии Земли.

Эта трансформация стала следствием масштабного высыхания водоема, которое началось еще в 1960-х годах. Именно тогда, в результате чрезмерного забора воды для орошения из рек, питавших озеро, началось стремительное уменьшение его площади. К 1986 году Арал распался на две части, а всего за последние 80 лет он потерял около 1,1 миллиарда тонн воды – это примерно равно массе 150 Великих пирамид Гизы.

Потеря такого объема жидкости уменьшила давление на земную кору, что и привело к постепенному "отскоку" пород. Как объяснил геофизик Саймон Лемб из Университета Виктории Веллингтона, подобные изменения ожидаемы: когда массивный вес исчезает, земная поверхность естественно стремится восстановить равновесие, поднимаясь вверх.

Особенно поражает то, что это поднятие продолжается до сих пор – десятилетия после того, как море фактически исчезло. Ученые зафиксировали четкую выпуклость земной поверхности, которая простирается далеко за пределы бывшего побережья. С помощью спутниковых технологий дистанционного зондирования они смогли точно измерить эти изменения. Засушливые условия региона на границе Казахстана и Узбекистана позволяют фиксировать даже малейшие движения земли.



Ученые продолжают исследовать этот вопрос / Фото Pexels

Исследование, охватывающее период с 2016 по 2020 год, показало: в радиусе 500 километров от центра бывшего Аральского моря поверхность ежегодно поднимается примерно на 7 миллиметров. И хотя озеро никогда не было слишком глубоким, его ширина создавала настолько значительную нагрузку, что даже твердая кора Земли не выдерживала, уступая давлению и прогибаясь вглубь мантии.

Это явление – еще одно доказательство того, насколько тесно связаны природные процессы на поверхности планеты с глубинными геологическими силами.

К слову, в Чернобыле официально открыли фотоэлектрическую станцию на 13 тысяч квадратных метров с мощностью 763 киловатт.