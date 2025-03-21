Действительно ли Колумб открыл Америку: новые доказательства переворачиваю историю с ног на голову

Как свидетельствуют исторические данные, Христофор Колумб отправился в Индию, но оказался в месте, которое мы сегодня знаем как Америку. Однако новые доказательства ошеломляют археологов и открывают вековые тайны

Новые доказательства свидетельствуют о том, что викинги плавали в Северную Америку веками раньше, чем Христофор Колумб ступил в Новый Свет, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Викинги плавали в Северную Америку до Колумба

Проанализировав образцы древесины из пяти норвежских поселений на западе Гренландии, которые существовали между 1000 и 1400 годами нашей эры, исследователи из Университета Исландии обнаружили, что викинги импортировали древесину из-за Атлантики задолго до того, как это считалось возможным.

С помощью микроскопического анализа клеточной структуры древесины команда идентифицировала несколько иностранных видов деревьев, включая болиголов и сосну Банкса, которые не росли в Северной Европе в течение второго тысячелетия.

Болиголов происходит из таких регионов, как Квебек, Нью-Брансуик и Новая Шотландия, тогда как сосна Банкса растет в естественных условиях в районах вокруг реки Маккензи, Новой Шотландии и Новой Англии.



Викинги плавали в Северную Америку до Колумба / Фото iStock

Это указывает на то, что древесина, вероятно, была доставлена непосредственно из Северной Америки, что является физическим доказательством того, что викинги контактировали с континентом и принимали активное участие в трансатлантической торговле.

Эти доказательства подтверждают древние скандинавские легенды о путешествиях к таинственной земле под названием "Винланд", которая, как считают, расположена вдоль залива Святого Лаврентия.

Такие истории издавна намекают на то, что викинги, в том числе известный исследователь Лейф Эриксон, отправлялись на запад, чтобы собирать ресурсы, в частности древесину, с пышных, покрытых лесами берегов Северной Америки.

Эти открытия подчеркивают, что норвежские гренландцы обладали навыками, знаниями и мореходными судами, необходимыми для пересечения пролива Дэвиса к восточному побережью Северной Америки, продолжая эту практику на протяжении всего периода норвежского поселения в Гренландии", – свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Antiquity.

Это свидетельствует о том, что трансатлантические путешествия были не единичными случаями, а частью постоянных усилий по сбору ресурсов в течение нескольких веков.

Исторические записи свидетельствуют, что норвежские поселенцы в Гренландии, которые жили там с 985 до примерно 1450 года нашей эры, сильно зависели от импортных материалов, таких как древесина и железо. Редкий, безлесный ландшафт Гренландии делал местную древесину дефицитной, что вынуждало поселенцев искать где-то материалы, необходимые для судостроения, строительства и изготовления инструментов.

Чтобы понять масштабы этой зависимости от импортируемой древесины, археологи собрали и проанализировали образцы древесины из четырех элитных ферм викингов и имения епископа – мест, которые, как известно, были активными во время расцвета норвежских поселений.



Археологи сделали новое открытие / Фото iStock

Изучая древесину под микроскопом, они определили как вид, так и вероятное происхождение древесины. Их выводы показали, что 0,27% образцов происходили из неместных пород, завезенных либо из Северной Европы, либо из Северной Америки. Европейский импорт включал дуб, бук и шотландскую сосну, которые могли прибыть как старые корабельные лесоматериалы или как части импортных товаров.

Анализ также обнаружил, что до четверти образцов древесины были либо импортированными, или состояли из коряг. Эта коряга использовалась в основном для топлива и бытовых нужд, но ее было недостаточно для крупных проектов, что усиливало потребность викингов в импорте более качественной древесины.

Это подтверждает, что викинги уже проложили трансатлантические торговые пути и поддерживали контакты с Северной Америкой гораздо дольше, чем считалось ранее, и переворачивает представление об их мореходных способностях.

Эти находки придают новый вес древним сагам, описывающим путешествия за пределы привычного мира. Они свидетельствуют о том, что норвежские исследователи, такие как Лейф Эриксон, не просто наталкивались на новые земли, но и активно участвовали в систематической эксплуатации заморских ресурсов за много веков до знаменитого путешествия Колумба.

Кстати, ранее археологи обнаружили в Египте гробницу неизвестного фараона, которую невозможно идентифицировать из-за поврежденных иероглифов.