Нові докази свідчать про те, що вікінги плавали до Північної Америки століттями раніше, ніж Христофор Колумб ступив у Новий Світ, пише 24 Канал з посилання на Express.

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Вікінги плавали до Північної Америки до Колумба

Проаналізувавши зразки деревини з п'яти норвезьких поселень на заході Гренландії, які існували між 1000 і 1400 роками нашої ери, дослідники з Університету Ісландії виявили, що вікінги імпортували деревину з-за Атлантики задовго до того, як це вважалося можливим.

За допомогою мікроскопічного аналізу клітинної структури деревини команда ідентифікувала кілька іноземних видів дерев, включаючи болиголов і сосну Банкса, які не росли в Північній Європі протягом другого тисячоліття.

Болиголов походить з таких регіонів, як Квебек, Нью-Брансвік та Нова Шотландія, тоді як сосна Банкса росте в природних умовах в районах навколо річки Маккензі, Нової Шотландії та Нової Англії.



Вікінги плавали до Північної Америки до Колумба / Фото iStock

Це вказує на те, що деревина, ймовірно, була доставлена безпосередньо з Північної Америки, що є фізичним доказом того, що вікінги контактували з континентом і брали активну участь у трансатлантичній торгівлі.

Ці докази підтверджують давні скандинавські легенди про подорожі до таємничої землі під назвою "Вінланд", яка, як вважають, розташована вздовж затоки Святого Лаврентія.

Такі історії здавна натякають на те, що вікінги, в тому числі відомий дослідник Лейф Еріксон, вирушали на захід, щоб збирати ресурси, зокрема деревину, з пишних, вкритих лісами берегів Північної Америки.

Ці відкриття підкреслюють, що норвезькі гренландці володіли навичками, знаннями і морехідними суднами, необхідними для перетину протоки Девіса до східного узбережжя Північної Америки, продовжуючи цю практику протягом усього періоду норвезького поселення в Гренландії", – свідчать результати дослідження, опубліковані в журналі Antiquity.

Це свідчить про те, що трансатлантичні подорожі були не поодинокими випадками, а частиною постійних зусиль зі збору ресурсів протягом кількох століть.

Історичні записи свідчать, що норвезькі поселенці в Гренландії, які жили там з 985 до приблизно 1450 року нашої ери, сильно залежали від імпортних матеріалів, таких як деревина і залізо. Рідкісний, безлісий ландшафт Гренландії робив місцеву деревину дефіцитною, що змушувало поселенців шукати деінде матеріали, необхідні для суднобудування, будівництва та виготовлення інструментів.

Щоб зрозуміти масштаби цієї залежності від імпортованої деревини, археологи зібрали та проаналізували зразки деревини з чотирьох елітних ферм вікінгів та маєтку єпископа – місць, які, як відомо, були активними під час розквіту норвезьких поселень.



Археологи зробили нове відкриття / Фото iStock

Вивчаючи деревину під мікроскопом, вони визначили як вид, так і ймовірне походження деревини. Їхні висновки показали, що 0,27% зразків походили з немісцевих порід, завезених або з Північної Європи, або з Північної Америки. Європейський імпорт включав дуб, бук і шотландську сосну, які могли прибути як старі корабельні лісоматеріали або як частини імпортних товарів.

Аналіз також виявив, що до чверті зразків деревини були або імпортованими, або складалися з корчів. Ця коряга використовувалася в основному для палива і побутових потреб, але її було недостатньо для великих проєктів, що посилювало потребу вікінгів в імпорті більш якісної деревини.

Це підтверджує, що вікінги вже проклали трансатлантичні торгівельні шляхи й підтримували контакти з Північною Америкою набагато довше, ніж вважалося раніше, і перевертає уявлення про їхні мореплавні здібності.

Ці знахідки надають нової ваги стародавнім сагам, що описують подорожі за межі звичного світу. Вони свідчать про те, що норвезькі дослідники, такі як Лейф Еріксон, не просто натрапляли на нові землі, але й активно долучалися до систематичної експлуатації заморських ресурсів за багато століть до славнозвісної подорожі Колумба.

До речі, раніше археологи виявили в Єгипті гробницю невідомого фараона, яку неможливо ідентифікувати через пошкоджені ієрогліфи.