Автор одной из самых популярных книг 2025 года приглашает на особое событие во Львове

Сборник короткой прозы "Хемингуэй ничего не знает" Артура Дроня, как говорит сам автор, является свидетельством солдата с большой войны. Осенью 2025 года книга стала одной из самых популярных среди новинок Издательства Старого Льва.

После тура по городам Украины, Артур Дронь проведет презентацию книги во Львове, которая кроме литературной, будет иметь и благотворительную цель. Больше расскажет 24 Канал со ссылкой на Издательство Старого Льва.

Что ждет гостей презентации во Львове?

Презентация книги "Хемингуэй ничего не знает" во Львове состоится 29 октября в Театре Леси Украинки на Городоцкой улице. Модерировать разговор будет Оксана Збьобро. Вход будет свободным. Начало события в 18:30.

Сегодня Артур Дронь – один из самых заметных голосов новой военной литературы. После тяжелого ранения 2024 года и длительной реабилитации он написал книгу короткой прозы, чтобы больше и глубже рассказать о пережитом. Книга "Хемингуэй ничего не знает" вырастает из этой потребности фиксировать правду войны без пафоса и посредников – говорить о том, что внутри,

– говорится в анонсе.

Однако это будут не только чтения, также запланирован благотворительный аукцион с особыми лотами. Ведущим аукциона и всего события будет волонтер Богдан Иванусь.

Также гостей ждет выступление особого гостя – певца, автора песен и переводчика Виктора Морозова.



Анонс чтений во Львове от Издательства Старого Льва

Всех приглашаем, и всех ждем. Давайте проведем этот вечер за разговором о болезненном, но необходимом. И книжка эта, и вся наша жизнь теперь – о том, что больно и трудно, но надо идти. Главное, чтобы не самому. И не молча. Об этом и поговорим,

– написал Артур Дронь в своих соцсетях.

Кто такой Артур Дронь?