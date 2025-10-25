Автор однієї з найпопулярніших книг 2025 року запрошує на особливу подію у Львові

Збірка короткої прози "Гемінгвей нічого не знає" Артура Дроня, як каже сам автор, є свідченням солдата з великої війни. Восени 2025 року книга стала однією з найпопулярніших з-поміж новинок Видавництва Старого Лева.

Після туру містами України, Артур Дронь проведе презентацію книги у Львові, яка крім літературної, матиме і благодійну мету. Більше розповість 24 Канал з посиланням на Видавництво Старого Лева.

Що чекає на гостей презентації у Львові?

Презентація книги "Гемінгвей нічого не знає" у Львові відбудеться 29 жовтня в Театрі Лесі Українки на Городоцькій вулиці. Модеруватиме розмову Оксана Зьобро. Вхід буде вільним. Початок події о 18:30.

Сьогодні Артур Дронь – один із найпомітніших голосів нової воєнної літератури. Після важкого поранення 2024 року та тривалої реабілітації він написав книжку короткої прози, аби більше і глибше розповісти про пережите. Книга "Гемінґвей нічого не знає" виростає з цієї потреби фіксувати правду війни без пафосу й посередників – говорити про те, що всередині,

– йдеться в анонсі.

Однак це будуть не тільки читання, також запланований благодійний аукціон з особливими лотами. Ведучим аукціону та й усієї події буде волонтер Богдан Іванусь.

Також на гостей чекає виступ особливого гостя – співака, автора пісень та перекладача Віктора Морозова.



Анонс читань у Львові від Видавництва Старого Лева

Всіх запрошуємо, і всіх чекаємо. Давайте проведемо цей вечір за розмовою про болюче, але необхідне. І книжка ця, і все наше життя тепер – про те, що боляче і важко, але треба йти. Головне, щоб не самому. І не мовчки. Про це і поговоримо,

– написав Артур Дронь у своїх соцмережах.

Хто такий Артур Дронь?