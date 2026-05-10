Австралийка впервые попробовала украинский батончик "Джек": какая деталь ее удивила

Батончик "Джек" уже много лет остается одним из самых известных вафельных сладостей в Украине. Недавно этот десерт даже протестировала девушка-австралийка одного украинского блогера.

Украинский блогер Andri__ko живет с девушкой австралийкой и часто снимает видео, в которых предлагает ей пробовать различные украинские сладости и делится ее реакцией. В одном из таких роликов девушка попробовала известный многим батончик "Джек". Ниже в нашем материале рассказываем, понравился ли он ей.

Что известно о вафельном батончике "Джек" и кто его создал?

"Джек" – это популярная украинская глазированная вафельная конфета, которую хорошо знают еще с 2000-х годов, рассказывают на официальном сайте Konti. Она состоит из пяти хрустящих вафельных слоев и четырех слоев шоколадной начинки с добавлением какао-порошка. Сверху конфета покрыта сладкой глазурью, благодаря чему имеет насыщенный шоколадный вкус и характерный аромат какао.

"Джек" / фото Konti

Конфета отличается большим размером и хрустящей текстурой, из-за чего многие называют ее не просто конфетой, а настоящим вафельным батончиком для быстрого перекуса. "Джек" также продают поштучно в индивидуальной упаковке, поэтому его удобно брать с собой на работу, учебу или в дорогу.

По калорийности, то в 100 граммах продукта содержится:

424 калории;

3,5 грамма белков;

14,6 грамма жиров;

69,7 граммов углеводов;

Также известно, что вафельная конфета "Джек" имеет срок хранения до 12 месяцев. Основателем бренда является украинский производитель сладостей "Житомирские лакомства", который выпускает разнообразные шоколадные и вафельные изделия.

Понравился ли австралийке украинский батончик "Джек"?

Сначала девушку удивили само название и упаковка батончика, ведь ей было непонятно, почему обычная вафля имеет такое название и как "Джек" связан с бобовым деревом. Уже во время пробы она показала палец вверх и отметила:

Я не чувствую чего-то уникального, но это хорошо,

– говорит девушка.

Австралийка пробует батончик "Джек" / инстаграм andri__ko

Также девушка добавила, что ранее уже видела эти вафли в Польше.

Всегда интересно наблюдать, как иностранцы пробуют украинскую продукцию. Поэтому предлагаем узнать о том, как популярен корейский мукбанг-блогер Jaekang_eating дегустировал украинские конфеты Roshen. Начинал парень с конфеты "Молочная капля": сначала он осторожно рассматривал их и нюхал, а уже потом пробовал на вкус. На его лице сразу было видно, что вкус ему понравился. Когда он клал одну конфету за другой, восхищение только росло. В конце концов он поставил оценку 10 из 10.

Далее на очереди была известная мятная конфета. Процесс дегустации аналогичный, но здесь блогер за несколько минут попробовал целую горсть конфет, что заставило его скривиться, явно из-за насыщенного вкуса мяты, поэтому ставит оценку 9 из 10.