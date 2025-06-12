Батарейка, которая может работать 5700 лет: ученые совершили прорыв
- Уникальные алмазные батарейки на основе изотопа углерода-14 созданы для длительного использования, блокируя радиационное излучение.
Эта технология имеет потенциальные применения в медицинских имплантатах, космосе, экстремальных средах, но сталкивается с вызовами, например стоимость и радиоактивность.
Ученые продолжают исследовать энергетику и искать путь к энергонезависимости. Они сделали очередное открытие.
Уникальные алмазные батарейки, созданные на основе радиоактивного изотопа углерода-14, стали настоящим прорывом в мире микроэнергетики. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Earth.
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Как это работает
Их принцип работы базируется на том, что изотоп, вмонтирован в искусственно выращенный алмаз, медленно распадается, высвобождая электроны, которые затем превращаются в стабильный электрический ток. Алмаз не только действует как полупроводник, но и полностью блокирует радиационное излучение, делая такие батарейки безопасными для длительного использования.
Ученые разработали уникальную батарейку / Фото Pexels
Это открытие открывает новые возможности для питания микроустройств, которые должны работать десятилетиями без технического обслуживания: медицинских имплантатов, сенсоров в труднодоступных местах, спутниковых маяков, научных зондов в космосе или датчиков в экстремальной среде. Еще одним преимуществом является экологичность: углерод-14 добывают из графитовых остатков ядерных реакторов, фактически утилизируя отходы.
Наша микроэнергетическая технология может поддерживать целый спектр важных применений, от космических технологий до медицинских имплантатов,
– подчеркнул профессор Том Скотт, один из разработчиков.
В то же время остаются вызовы: прежде всего высокая стоимость синтетических алмазов, сложность в обращении с радиоактивными компонентами и потребность убедить общество, что "радиоактивное" не означает опасное. Однако потенциал этой технологии будущего уже очевиден.
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