Не просто декорации: какие книги читают герои сериала "Белый лотос" и на что они указывают

Новый сезон "Белого лотоса" – не только визуальное наслаждение и драматические повороты, но и настоящая книжная копилка. Интересно, что каждая книга в кадре – не просто декорация, а прямой намек на то, что происходит в голове персонажа.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на JetSetter.

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Саксон Рэтлифф – "Когда жизнь становится руинами", Пэма Чодрон

После выхода нового сезона сериала "Белый лотос" возрос интерес к книге-бестселлеру Пемы Чодрон "Когда жизнь становится руинами", которую читал Саксон Рэтлифф.

"Когда жизнь становится руинами" / Фото Yakaboo

Эта история прекрасно перекликается с внутренними переживаниями Саксона, периодом переосмысления восприятия мира и новым "разрушительным" этапом в жизни семьи в целом.

Американская буддийская монахиня Чодрон опирается на наставления тибетских мастеров медитации и делится советами, которые могут помочь в самые трудные моменты жизни.

Локлан Рэтлифф – "Голод", Кнут Гамсун

В то же время его младший брат Локлан Рэтлифф выбрал для чтения роман норвежского модерниста Кнута Гамсуна "Голод". Это история о юноше, который только начинает свою жизнь и пытается найти свое место в мире.

"Голод" / Фото Yakaboo

Виктория Рэтлифф – "Прекрасные и обреченные", Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Их мать в сериале Виктория Рэтлифф выбрала другое направление – культовый роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Прекрасные и обреченные".

"Прекрасные и обреченные" / Фото Yakaboo

Книга повествует о супругах Энтони и Глории – ярких представителей "потерянного поколения" 1920-х, которые имеют все, кроме настоящего смысла в жизни. Они не видят перед собой никакой цели, а их гедонистический образ жизни, что они ведут, не приносит им счастья.

Лори – "Современные любовники", Эмма Страуб

Лори в сериале читает роман "Современные любовники" Эммы Страуб – также историю о трех друзьях.

"Современные любовники" / Фото Yakaboo

Жаклин – "Меня зовут Барбра", Барбра Стрейзанд

В то же время ее подруга Жаклин выбрала автобиографию Барбары Стрейзанд "Меня зовут Барбра".

"Меня зовут Барбра" / Фото Yakaboo

В книге актриса делится своим путем – от фильма "Забавная девочка" до победы на "Оскаре". Эта история имеет много общего с путем самой Жаклин – актрисы, которая ежедневно борется за признание и переживает вызовы старения в мире шоу-бизнеса.

Челси – "Будь там, где ты есть", Штепан Смолен

На отдыхе Челси имела с собой сразу две книги: "Будь там, где ты есть" Штепана Смолена и "Руми" Джалала Аль-Дина Руми.

"Будь там, где ты есть" / Фото Yakaboo

Белинда Линдси – "В окружении нарциссов", Томас Эриксон

А вот Белинда Линдси увлеклась психологией и выбрала книгу Томаса Эриксона "В окружении нарциссов".

"В окружении нарциссов" / Фото Yakaboo

Это пособие о том, как распознавать токсичных людей и избегать их влияния. Правда, зрителей больше интригует, как дальше сложится судьба Белинды – успешной женщины с 5 миллионами долларов на счету, рядом с которой уже не будет "токсиков".