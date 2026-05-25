Главный литературный ивент лета 2026: где и когда пройдет встреча с топ 20 писателями Украины

Если вы любите книги, атмосферные литературные вечера и живое общение с авторами, то в начале августа во Львове вас ждет событие, которое точно не стоит пропускать.

В августе во Львове во второй раз состоится крупнейший летний литературный фестиваль Украины BestsellerFest. В течение трех дней гостей ждут встречи с популярными писателями, презентации книг, концерты и большая книжная ярмарка.

Во Львове состоится BestsellerFest 2026: какие детали известны?

Фестиваль будет проходить с 7 по 9 августа на территории !FESTrepublic. В этом году в центре фестиваля соберется двадцатка украинских бестселлеров и их авторы. Среди участников:

Артем Чех,

Артур Дронь,

Илларион Павлюк,

Павел Деревянко,

Ирэна Карпа,

Максим Кидрук,

Евгения Кузнецова,

Анна Безпала,

Павел Белянский,

Вера Агеева,

Тамара Ореховое Зерно,

Дмитрий Крапивенко,

Олег Криштопа,

Вера Курико,

Мирослав Лаюк,

Люко Дашвар,

Лена Лягушонкова,

Радомир Мокрик,

Владимир Станчишин,

Елена Стяжкина.

Два десятка писателей, которые станут звездами BestsellerFest 2026, выбрал независимый экспертный совет, сформированный партнером медиа "Читомо".

Основным критерием при отборе были книги, которые стали событиями. Именно эти тексты в течение года обсуждали не только в профессиональной среде и среди украинских читателей – они были и есть в топах продаж и достигли коммерческого успеха. А BestsellerFest соберет самых популярных украинских авторов в одном месте и в одно время. Это будет настоящий праздник для тех, кто обожает украинскую литературу и тех, кто ее творит именно сегодня,

– делится основательница BestsellerFest, поэтесса, издательница и общественный деятель Марьяна Савка.

В программе фестиваля: публичные разговоры, презентации новых книг, автограф-сессии и встречи с книжными блогерами. Также будет работать книжная ярмарка с участием более 50 издательств. Кроме литературной части, гостей ждут вечерние концерты под открытым небом. Хедлайнерами станут группы ROKASH, YAGODY и Tember Blanche, а также известные диджеи. Отдельную программу подготовят и для поклонников фэнтези.

В частности, на фестивале проведут тематическую вечеринку украинского фэнтези с участием популярных авторов жанра и группы Rohata Zhaba. Также BestsellerFest традиционно будет поддерживать украинских военных. В этом году фестиваль проведет большой сбор для бригады Азов в рамках кампании "Восточный Барьер". Отдельной частью инициативы станет книжная поддержка библиотек Украины.

Какова цена билетов и адрес расположения?

Билеты на BestsellerFest 2026 можно приобрести онлайн по этой ссылке. Стоимость билетов стартует от 350 гривен до 1000 гривен с человека.