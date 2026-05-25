Главный литературный ивент лета 2026: где и когда пройдет встреча с топ 20 писателями Украины
Если вы любите книги, атмосферные литературные вечера и живое общение с авторами, то в начале августа во Львове вас ждет событие, которое точно не стоит пропускать.
В августе во Львове во второй раз состоится крупнейший летний литературный фестиваль Украины BestsellerFest. В течение трех дней гостей ждут встречи с популярными писателями, презентации книг, концерты и большая книжная ярмарка.
Во Львове состоится BestsellerFest 2026: какие детали известны?
Фестиваль будет проходить с 7 по 9 августа на территории !FESTrepublic. В этом году в центре фестиваля соберется двадцатка украинских бестселлеров и их авторы. Среди участников:
- Артем Чех,
- Артур Дронь,
- Илларион Павлюк,
- Павел Деревянко,
- Ирэна Карпа,
- Максим Кидрук,
- Евгения Кузнецова,
- Анна Безпала,
- Павел Белянский,
- Вера Агеева,
- Тамара Ореховое Зерно,
- Дмитрий Крапивенко,
- Олег Криштопа,
- Вера Курико,
- Мирослав Лаюк,
- Люко Дашвар,
- Лена Лягушонкова,
- Радомир Мокрик,
- Владимир Станчишин,
- Елена Стяжкина.
Два десятка писателей, которые станут звездами BestsellerFest 2026, выбрал независимый экспертный совет, сформированный партнером медиа "Читомо".
Основным критерием при отборе были книги, которые стали событиями. Именно эти тексты в течение года обсуждали не только в профессиональной среде и среди украинских читателей – они были и есть в топах продаж и достигли коммерческого успеха. А BestsellerFest соберет самых популярных украинских авторов в одном месте и в одно время. Это будет настоящий праздник для тех, кто обожает украинскую литературу и тех, кто ее творит именно сегодня,
– делится основательница BestsellerFest, поэтесса, издательница и общественный деятель Марьяна Савка.
В программе фестиваля: публичные разговоры, презентации новых книг, автограф-сессии и встречи с книжными блогерами. Также будет работать книжная ярмарка с участием более 50 издательств. Кроме литературной части, гостей ждут вечерние концерты под открытым небом. Хедлайнерами станут группы ROKASH, YAGODY и Tember Blanche, а также известные диджеи. Отдельную программу подготовят и для поклонников фэнтези.
Каким был BestsellerFest 2025 / фото предоставлены для 24 Канала
В частности, на фестивале проведут тематическую вечеринку украинского фэнтези с участием популярных авторов жанра и группы Rohata Zhaba. Также BestsellerFest традиционно будет поддерживать украинских военных. В этом году фестиваль проведет большой сбор для бригады Азов в рамках кампании "Восточный Барьер". Отдельной частью инициативы станет книжная поддержка библиотек Украины.
Какова цена билетов и адрес расположения?
Билеты на BestsellerFest 2026 можно приобрести онлайн по этой ссылке. Стоимость билетов стартует от 350 гривен до 1000 гривен с человека.
- Адрес расположения: Старознесенская, 24-26 вход с, улица Кордубы, Львов, Львовская область, 79000.