Бетховен посвятил несколько своих симфоний другу-украинцу: кто это был

Людвиг ван Бетховен – едва ли не самый известный в мире композитор. Однако малоизвестным является тот факт, что 2 симфонии он в свое время посвятил украинцу.

Речь идет о Пятой и Шестой симфонии знаменитого композитора. Почему он посвятил их украинцу и о ком идет речь – рассказывает 24 Канал.

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Кому посвятил симфонии Бетховен

Друг, которому Людвиг ван Бетховен посвятил Пятую и Шестую симфонии – граф Андрей Разумовский, сын последнего украинского гетмана Кирилла Разумовского, дипломат и посол Российской империи в Вене.

Пятая симфония Бетховена: смотрите видео

Андрей Кириллович получил качественное образование в родительском дворце в Глухове, а затем высшее образование получал в Страсбурге. После уничтожения гетманата семья Разумовских переехала в столицу империи, где Андрей Разумовский дружил с сыном Екатерины II и она, боясь влияния Разумовского, отправила его с дипломатической миссией сначала в Неаполь, позже в Стокгольм и в Вену.

Именно в Вене Андрей Разумовский познакомился с Бетховеном. До 1807 года Разумовский работал дипломатом, а после освобождения сосредоточился на меценатстве и активно способствовал творчеству знаменитого композитора. Поэтому Бетховен изменил посвящение в Пятой симфонии, которая сначала была посвящена графу Опперсдорфу. Шестую симфонию композитор также посвятил своему другу и покровителю.

Шестая симфония Бетховена: смотрите видео

Интересно, что из-за дружбы с Разумовским в своем творчестве Бетховен также обращался и к украинским народным мотивам в своем творчестве.