Казахский блогер исполнил одну из самых известных в мире песен на 15 языках, среди которых –украинский

Казахский блогер Никита Ермеков часто удивляет сеть исполнениями популярных песен на разных языках. На этот раз он установил собственный рекорд.

Он исполнил известную во всем мире песню сразу на 15-ти языках. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на блог Никиты Ермекова.

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Какую песню исполнил блогер

Никита Ермеков спел народную итальянскую песню, известную во всем мире. Конечно же, речь идет о Bella ciao ("Бувай, красавица"). Эту песню он исполнил сразу на 15-ти языках, а именно:

на итальянском;

испанском;

английском;

польском;

ирландском;

на турецком;

казахском;

сербский;

латвийском;

французский;

румынском;

на немецком;

эстонском;

албанском;

на украинском.

Украиноязычной строкой блогер закончил свой кавер.

Bella ciao на 15-ти языках: смотрите видео

В своем блоге Никита часто публикует версии разных песен сразу на нескольких языках мира. Пользователи часто шутят, что блогера боится программа для изучения иностранных языков Dualingo.

Кстати, ранее блогер поразил сеть, переведя украинскую народную песню "Ты же меня подманула" на казахский языке. Эту работу изрядно оценили украинцы.