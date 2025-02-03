Блогер создал "человеческую батарею" и сгенерировал электричество от собственного тела: как ему это удалось

Знали ли вы, что электричество можно генерировать от человеческого тела? Блогер Ник Зета провел эксперимент, проверив, сколько энергии может сгенерировать таким образом.

Ник Зета отмечает, что он стал своего рода "первой человеческой батареей". Что из этого получилось – рассказывает 24 Канал со ссылкой на канал Basically Homeless.

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Каким образом функционирует "человеческая батарея"

Идея блогера заключалась в том, чтобы покрыть тело термоэлектрическими генераторами и согреться, находясь на холоде. Такие генераторы используют разницу температур для того, чтобы создать поток электронов. Это производит электричество в условиях, когда одна сторона горячее другой.

Так блогер надел костюм с термоэлектрическими генераторами и решил потренироваться на улице. Сначала генераторы выдавали хорошую мощность, но впоследствии она начала падать. Причиной этого стало то, что со временем разница температур уменьшалась, затем выравнивалась. Это повлекло за собой снижение производительности.

Поэтому Ник Зета решил это исправить следующим образом. Он решил подавать тепло своего тела на генераторы короткими импульсами, периодически ложась на них. И этого оказалось достаточно, чтобы питать небольшого робота, который двигался на столе.

Эксперимент Ника Зеты: смотрите видео

Мужчина отмечает, что чем больше разница температур – тем больше электричества можно выработать. Во время тренировки ему удалось дойти до показателя 1 ватт за "импульс". Поэтому блогер назвал себя "человеческой батареей".