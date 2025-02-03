Нік Зета наголошує, що він став свого роду "першою людською батареєю". Що з цього вийшло – розповідає 24 Канал з посиланням на канал Basically Homeless.

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Яким чином функціонує "людська батарея"

Ідея блогера полягала в тому, щоб покрити тіло термоелектричними генераторами і зігрітися, перебуваючи на холоді. Такі генератори використовують різницю температур для того, аби створити потік електронів. Це виробляє електрику в умовах, коли одна сторона гарячіша за іншу.

То ж блогер одягнув костюм з термоелектричними генераторами і вирішив потренуватися на вулиці. Спершу генератори видавали хорошу потужність, але згодом вона почала падати. Причиною цього стало те, що з часом різниця температур зменшувалася, потім вирівнювалася. Це спричинили зниження продуктивності.

Тому Нік Зета вирішив це виправити наступним чином. Він вирішив подавати тепло свого тіла на генератори короткими імпульсами, періодично лягаючи на них. І цього виявилося достатньо, аби живити невеликого робота, який рухався на столі.

Експеримент Ніка Зети: дивіться відео

Чоловік наголошує, що чим більша різниця температур – тим більше електрики можна виробити. Під час тренування йому вдалося дійти до показника 1 ват за "імпульс". Тому блогер назвав себе "людською батареєю".